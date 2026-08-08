¿Necesitas hacer un reclamo en PAMI? Estos son todos los canales oficiales para comunicarte

Los afiliados de PAMI cuentan con diferentes alternativas para hacer consultas, iniciar reclamos, denunciar irregularidades o recibir asistencia sobre las prestaciones de la obra social. Además de la atención presencial en agencias, el organismo ofrece canales telefónicos, herramientas digitales y servicios online, que permiten resolver gran parte de las gestiones desde casa.

La obra social recuerda que todos estos medios son gratuitos y que no es necesario recurrir a gestores, ni intermediarios. También advierte que nunca solicita claves bancarias, códigos de verificación o pagos para realizar trámites. Es por eso, que recomienda utilizar únicamente las vías oficiales, para evitar fraudes o intentos de estafa dirigidos especialmente a personas mayores.

Dependiendo del tipo de consulta, el afiliado puede comunicarse por teléfono , ingresar un reclamo desde la página web , mediante la plataforma Mi PAMI o solicitar atención presencial en la agencia que le corresponde, según su domicilio. Cada canal está pensado para resolver situaciones diferentes , desde problemas con medicamentos hasta cambios de médico de cabecera o consultas sobre prestaciones médicas.

El principal medio de atención es PAMI Escucha y Responde , un centro integral que recibe consultas, sugerencias y reclamos durante las 24 horas , todos los días del año. El servicio funciona a través de la línea gratuita 138 , disponible para afiliados de todo el país. Desde ahí es posible obtener información sobre prestaciones, iniciar reclamos, consultar el estado de un trámite o recibir orientación sobre distintos servicios de la obra social.

Otra opción es la página oficial de PAMI, donde existe una sección específica para gestionar reclamos . Ahí el afiliado puede buscar el tipo de inconveniente que desea informar y seguir los pasos correspondientes para completar la gestión de manera online. El sistema incluye categorías vinculadas con médicos de cabecera, turnos, especialidades médicas, medicamentos, internaciones, estudios, prótesis, traslados y otras prestaciones.

Además, el organismo pone a disposición la plataforma Mi PAMI, que reúne distintos servicios digitales en un único lugar. Desde ahí los afiliados pueden consultar recetas electrónicas, acceder a la credencial digital, revisar la cartilla médica, gestionar turnos para agencias, hacer trámites y enviar consultas o reclamos cuando surja algún inconveniente. La aplicación está disponible para teléfonos Android, iPhone y también cuenta con una versión web.

Quienes prefieran la atención presencial pueden concurrir a cualquiera de las más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) distribuidas en todo el país. En muchos casos se recomienda solicitar turno previamente, para reducir los tiempos de espera y facilitar la atención personalizada.

Qué tipo de reclamos puedo hacer si estoy afiliado a PAMI

El sistema de reclamos de PAMI contempla prácticamente todas las prestaciones que brinda la obra social. Entre las consultas más frecuentes aparecen los pedidos para asignar o cambiar el médico de cabecera, inconvenientes con turnos para especialistas, demoras en estudios médicos, problemas relacionados con medicamentos o dificultades para acceder a tratamientos específicos.

También pueden iniciarse reclamos cuando existen inconvenientes con la entrega de pañales, apósitos, suplementos nutricionales, prótesis, elementos de ortopedia o prestaciones domiciliarias. En estos casos, el organismo analiza la situación y deriva el caso al área correspondiente para su resolución.

Si el afiliado considera que un prestador le solicitó un pago indebido por una prestación cubierta por PAMI, también puede denunciar esa situación mediante los canales oficiales. La obra social recuerda que las recetas y órdenes médicas incluidas dentro de la cobertura no deben generar cobros adicionales y que cualquier irregularidad debe informarse.

Cómo evitar estafas al contactar a PAMI

En los últimos meses, PAMI reforzó las advertencias sobre intentos de fraude que usan el nombre de la obra social para obtener información personal o bancaria de los afiliados. Por eso, insiste en que todas las gestiones deben hacerse exclusivamente por sus canales oficiales.

El organismo nunca solicita claves, contraseñas, códigos de validación ni datos bancarios por teléfono, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Tampoco cobra por realizar trámites, gestionar prestaciones o brindar turnos. Si una persona recibe un mensaje sospechoso o un pedido de dinero en nombre de PAMI, la recomendación es cortar la comunicación y realizar el reclamo correspondiente a través del 138 o desde la página oficial.