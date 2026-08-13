Por qué es feriado el 14 de agosto en Buenos Aires y quiénes podrán tener un finde XXL + Agregar ámbito en









Dos localidades de la provincia celebran sus aniversarios con asuetos locales que se van a sumar al descanso nacional por San Martín.

En agosto 2026, dos localidades van a gozar de un fin de semana de 4 días. Freepik

El calendario de feriados de agosto esconde una sorpresa para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. El viernes 14 de agosto de 2026, dos puntos bonaerenses conmemoran sus aniversarios fundacionales, lo que va a modificar la actividad habitual de quienes estén alcanzados por las disposiciones locales.

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Esta jornada es todavía mejor porque llega justo antes del 17 de agosto, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. De esta manera, muchos argentinos van a contar con la excusa perfecta para descansar y poder recargar energías.

Dos localidades van a gozar de un feriado exclusivo. Magnific A qué se debe el feriado del 14 de agosto de 2026 Una de las celebraciones corresponde al partido de Quilmes, donde cada 14 de agosto se recuerda el aniversario de su fundación. Su historia empezó con el asentamiento de los pueblos originarios Kilmes en la zona durante 1666, luego de haber sido trasladados por la fuerza desde Tucumán tras resistir la conquista española. El 14 de agosto de 1812, el Primer Triunvirato dispuso la extinción de la reducción indígena y declaró libre al pueblo, con la equiparación de sus habitantes originarios respecto del resto de los ciudadanos.

Por ese motivo, la jornada es un día no laborable, por lo que se decreta asueto administrativo y escolar dentro del distrito. También se organizan actividades para recordar la historia quilmeña, entre ellas muestras abiertas, charlas, ferias y actos oficiales en espacios como la Casa de la Cultura y el Museo del Transporte.

La otra localidad alcanzada es Bartolomé Bavio, perteneciente al partido de Magdalena. Su aniversario fundacional corresponde al 14 de agosto de 1901, por lo que este año cumple 125 años desde su creación. Aunque la fecha conmemorativa cae el viernes, el festejo principal fue programado para el domingo 16 de agosto, desde las 10 habrá un acto protocolar en la Plaza José Hernández, seguido por un desfile cívico, militar y tradicionalista.

A partir de las 13, las actividades van a seguir en el Predio de la Estación con un almuerzo popular, gastronomía, juegos, propuestas para chicos, folklore y un simulacro de los Bomberos Voluntarios. A las 17 está previsto el tradicional corte de torta junto con una chocolatada y, desde las 18, el Club Racing de Bavio recibirá un festival musical con artistas locales y el cierre de Santamarta. La entrada será libre y gratuita y el dinero recaudado mediante cantinas y buffets será destinado a instituciones educativas, clubes y bomberos de la comunidad. Quienes estén comprendidos por las medidas locales van a gozar de un fin de semana de 4 días y arrancar con su rutina de nuevo recién el martes 18. El feriado escondido de agosto 2026. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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