Paro de colectivos: qué líneas no funcionan hoy jueves 9 de abril y hasta cuándo dura la medida + Seguir en









La medida afecta a empresas que no pagaron sueldos. Hay líneas paralizadas y otras que funcionan con menor frecuencia.

El paro de colectivos afecta solo a las empresas que no pagaron los salarios de marzo. Mariano Fuchila

El paro de colectivos en el AMBA afecta desde este jueves 9 de abril a miles de usuarios debido a la falta de pago de salarios en algunas empresas. La medida, impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), provoca interrupciones en ciertas líneas y una reducción del servicio en muchas otras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida de fuerza comenzó a regir desde la medianoche de este miércoles y alcanza exclusivamente a las compañías que no completaron el pago de los haberes correspondientes a marzo. La decisión fue confirmada por la UTA luego de cuatro días hábiles sin que se acreditaran los salarios en su totalidad.

paro colectivos La medida de la UTA comenzó a regir desde la medianoche del 9 de abril. "Al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del 9 de abril", informó el gremio en un comunicado oficial. En ese mismo mensaje, aclararon que el paro impacta únicamente en las firmas que adeudan sueldos.

Además, el sindicato apuntó contra los empresarios del sector por la situación: "Bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales".

Qué líneas no funcionan por el paro El impacto más fuerte se concentra en un grupo reducido de líneas que directamente no prestan servicio este jueves. Hasta el momento, son cinco las afectadas: 303, 333, 407, 437 y 707, correspondientes en su mayoría a la empresa MOGSM.

De todos modos, existe incertidumbre sobre otras líneas que aún no confirmaron su adhesión a la medida, por lo que el panorama podría modificarse a lo largo del día. Línea 333 Solo un grupo reducido de líneas no presta servicio durante la jornada. Buses de Villa Rosa Qué líneas de colectivos funcionan este jueves 9 de abril A pesar del conflicto, una gran cantidad de líneas continúan prestando servicio, aunque con una reducción de frecuencia del 30 %. En total, al menos 196 líneas confirmaron que seguirán operativas durante la jornada. Entre ellas se encuentran: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F.Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituizangó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741. Hasta cuándo dura el paro de colectivos El conflicto no tiene una fecha de finalización definida. Desde la UTA señalaron que la medida se mantendrá hasta que las empresas regularicen el pago de los salarios adeudados. De esta manera, el servicio en el AMBA continuará condicionado mientras persista la falta de cumplimiento salarial, en un contexto que vuelve a poner en tensión al sistema de transporte y afecta directamente a miles de pasajeros en la región.

Temas Paro

Colectivos

UTA

AMBA