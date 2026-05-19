Gremios de la CATT se declaran en "alerta y movilización": ¿se viene otro paro de transporte?

La confederación denunció un escenario de colapso en el sistema y advirtió que no descarta medidas de fuerza contra la política del Gobierno.

La CATT se declaró en alerta y movilización y no descartó avanzar con medidas de fuerza.

¿Habrá otro paro de transporte? La pregunta volvió a instalarse después de que los gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se declararan en “alerta y movilización” , denunciaran un escenario de colapso en el sistema y advirtieran que no descartan medidas de fuerza contra la política del Gobierno para el sector.

La organización, encabezada por Juan Carlos Schmid , realizó una conferencia de prensa en su sede, donde cuestionó la desregulación , la falta de inversión, la paralización de la obra pública y la eliminación del Ministerio de Transporte . Según plantearon, esas decisiones profundizaron el deterioro de los servicios y tienen impacto directo en la seguridad, el empleo, las tarifas y la calidad de vida de los usuarios.

Durante la presentación, Schmid evitó confirmar una medida concreta, pero dejó abierta la posibilidad de avanzar con una protesta. “ Estamos preparándonos para ver qué tipo de acción vamos a desarrollar ”, señaló el dirigente. Además, remarcó que la CATT acompañó las medidas impulsadas por la CGT y sostuvo que la confederación se sumó “con todo su compromiso” a cada convocatoria de la central obrera.

En el documento difundido por la entidad, los gremios apuntaron contra la gestión de Javier Milei y afirmaron que el sistema de transporte atraviesa una “crisis profunda” . Para la CATT, la falta de una política integral para el área dejó al sector sin planificación y agravó problemas que ya se venían acumulando.

Uno de los ejes del reclamo estuvo puesto en el transporte urbano y ferroviario. La confederación advirtió sobre el deterioro de los servicios, la falta de mantenimiento y los problemas de infraestructura, con consecuencias sobre la seguridad vial y operativa.

También cuestionaron los aumentos tarifarios, al señalar que el boleto se convirtió en un gasto fijo que compite con otros componentes de la canasta familiar. Según sostuvieron, cada suba implica una reducción directa del ingreso disponible de los trabajadores y afecta especialmente a quienes dependen del transporte público para desplazarse todos los días.

Desde la central remarcaron que los usuarios “pagan más, viajan peor y ven afectada su calidad de vida”, en un contexto de servicios deteriorados y mayores costos.

Reclamos por rutas, cabotaje y falta de conducción

La CATT también puso el foco en la situación de las rutas nacionales. Según el planteo sindical, la paralización de obras y la falta de controles adecuados incrementan los riesgos de accidentes y encarecen el traslado de personas y mercaderías.

“La falta de inversión se cuenta en vidas”, advirtieron desde la confederación, al remarcar que la infraestructura en mal estado no solo impacta en los costos del transporte, sino también en la seguridad de trabajadores y usuarios.

Otro punto del reclamo estuvo vinculado a los proyectos para desregular la Ley de Cabotaje Nacional. Los gremios rechazaron esas iniciativas por considerar que ponen en riesgo la soberanía marítima y fluvial y podrían favorecer el ingreso de buques extranjeros con tripulaciones extranjeras.

La organización también cuestionó la eliminación del Ministerio de Transporte y sostuvo que el área quedó “sin conducción, sin planificación y sin interlocutor”. En ese sentido, advirtió que el transporte no puede funcionar como partes aisladas, sino como una red que requiere coordinación en tarifas, infraestructura, frecuencias, parque automotor y modalidades de traslado.

Del encuentro participaron referentes de distintos gremios del transporte, entre ellos Juan Carlos Schmid; Javier López, de SEAMARA; Rubén Fernández, de UPSA; Omar Pérez, de Camioneros; Graciela Aleñá, de Trabajadores Viales; Marcelo Pariente, de ASIMM; y Horacio Calculli, de Aeronavegantes.