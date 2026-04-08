Amenaza de paro de colectivos y recorte de servicios: crece la tensión y el Gobierno convocó a las empresas + Seguir en









El encuentro las cámaras del sector y la Secretaría de Transporte se realizará el próximo jueves a las 11. En los últimos días, ya se redujeron hasta 30% las frecuencias de algunas líneas.

El Gobierno busca evitar que el conflicto se extienda más allá de este jueves.

El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para destrabar el conflicto que afecta a algunas líneas de colectivos. La Secretaría de Transporte recibirá a los representantes del sector el próximo jueves a las 11, con el foco puesto en la estructura de precios y subsidios.

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En los últimos días, algunas empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del AMBA anunciaron una reducción de frecuencia en los servicios - en algunos casos de hasta el 30% - debido al fuerte incremento del gasoil y a la falta de actualización de costos por parte de las autoridades.

El conflicto por la estructura de precios y subsidios En detalle, el conflicto entre el Gobierno y las cámaras del sector inició en esta ocasión como un daño colateral del conflicto en Medio Oriente. Es que, en las últimas semanas el barril de crudo Brent pasó de u$s65 a más de u$s100, un salto que reconfiguró los costos logísticos a nivel mundial. En este escenario, los precios del gasoil registraron incrementos de entre 20% y 25% en apenas 20 días, multiplicándose entre 3 y 5 veces en ese corto período.

La estructura de precios y subsidios es un foco de debate con el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En los últimos días, las compañías del sector enviaron una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, en donde solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril, en el cálculo de costos.

Fernando Herrmann Fernando Herrmann asumió como secretario de Transporte en enero de 2026. Los voceros de la UTA advirtieron: “Si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos y chofer que no cobra, no sale. Hoy y mañana van a ser los días clave, pero si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos".

En este sentido, las empresas explicaron que para calcular la estructura, el Gobierno tomó como referencia un precio del gasoil a $1744,15 por litro, mientras que en la actualidad lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%. Por su parte, en diálogo con TN, el titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, afirmó que la reducción de frecuencia “es ajena a nuestra voluntad”. En ese sentido, sentenció: “Nosotros queremos normalizar esta situación, pero para ello necesitamos las herramientas y esperamos encontrarlas en las próximas reuniones". La reunión con el Gobierno Este miércoles - cuarto día hábil del mes - está estipulado el pago de subsidios por parte del Gobierno. En ese sentido, la reunión técnica con las cámaras iba a ser llevada a cabo en el día de la fecha, aunque finalmente fue pospuesta para el jueves desde las 11 en el edificio del Ministerio de Economía. PARO DE COLECTIVOS CONSTITUCION.jpg La reunión finalmente fue pospuesta para el jueves desde las 11. El motivo principal por la reprogramación del encuentro se asocia directamente a un pedido de las cámaras: que de la reunión también participe el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

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