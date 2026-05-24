La salvaje película de supervivencia en Netflix que se convirtió en lo más visto en todo el mundo + Agregar ámbito en









Una aventura que se terminó convirtiendo en una pesadilla. Conocé la historia que está causando furor en la plataforma.

Charlize Theron protagoniza esta película intensa y atrapante, en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix volvió a sorprender a con la incorporación de una película imperdible que mezcla tensión, acción y supervivencia extrema en escenarios completamente salvajes. En apenas pocos días, este thriller logró transformarse en uno de los títulos más comentados de la plataforma y escaló rápidamente entre lo más visto a nivel mundial.

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Con una historia cargada de adrenalina y una protagonista obligada a luchar por su vida en medio de la naturaleza australiana, la producción atrapó a miles de espectadores gracias a sus impactantes escenas y a una atmósfera constante de peligro. Además, cuenta con un elenco encabezado por grandes figuras de Hollywood que potencian todavía más la intensidad de la trama.

La película en cuestión es Apex, el thriller de supervivencia protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton que se convirtió en un verdadero fenómeno dentro del catálogo de Netflix. Dirigida por Baltasar Kormákur, la película combina persecuciones, supervivencia y un juego mortal en medio del implacable paisaje australiano.

Apex Esta promesa de aventura se transforma en un desafío por la supervivencia. En Netflix. Imagen: Netflix

De qué trata Apex La historia sigue a una exsoldado y experta rastreadora que decide participar de una exclusiva expedición en las zonas más salvajes de Australia. Lo que parecía una aventura extrema rápidamente se transforma en una pesadilla cuando descubre que detrás del viaje existe un peligroso juego de supervivencia donde cada participante deberá luchar para mantenerse con vida.

A medida que avanza la trama, la protagonista queda atrapada en un entorno hostil, rodeada de amenazas naturales y perseguida por enemigos que conocen perfectamente el terreno. La tensión crece constantemente mientras intenta encontrar una salida y descubrir quién está realmente detrás de todo lo que ocurre. Apex La película, protagonizada por Charlize Theron está disponible en Netflix y te va a mantener inmóvil hasta el final. Imagen: Netflix Uno de los aspectos más atrapantes de Apex es su combinación de acción intensa con momentos de suspenso psicológico. La película utiliza los enormes paisajes australianos para crear una sensación permanente de aislamiento y peligro, haciendo que el espectador se mantenga en alerta durante toda la historia. Con persecuciones frenéticas, escenas de supervivencia extrema y un ritmo que prácticamente no da respiro, la película logra convertirse en una experiencia ideal para quienes disfrutan de los thrillers cargados de adrenalina. Además, el carisma de sus protagonistas y la tensión constante hacen que sea imposible despegarse de la pantalla. Netflix: tráiler de Apex Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Apex Charlize Theron (Mia)

Taron Egerton (Ryan)

Eric Bana (Declan)

Simon Baker (Grant)

Yael Stone (Naomi)

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