Pese a la falta de financiamiento oficial, el equipo argentino viajará a las Olimpiadas de Matemática

Desde la década de los 90, el Estado asegura los pasajes aéreos para los chicos que viajan a representar el país en esta competición. Bajo el argumento de que "no hay plata", este año fue la excepción.

Los seis chicos y dos profesores que integran la delegación argentina que representará al país en la 65° Olimpiada Internacional de Matemática finalmente podrán viajar a Bath, Reino Unido , donde se realizará la competencia entre el 11 y 22 de julio, pese a que el Senado decidiera no cubrir este año los pasajes aéreos, como venía haciéndolo desde los '90.

Señaló que si se aprobaba el proyecto de resolución que había presentado su bloque, los chicos podían viajar. "Los senadores tenemos que ratificar este compromiso histórico para que nunca más se ponga en riesgo", había remarcado.

A su vez, en su cuenta de X posteó: "Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes".

Ante esta acusación, la vicepresidenta respondió: "Senador Recalde, el presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley, seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno".

Senador Recalde, el presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley, seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 24, 2024

La delegación argentina viajará a las Olimpiadas de Matemática y buscará repetir los logros de 2023

A pesar del problema presupuestario y el conflicto en el Senado, a partir de una colecta de dinero, los jóvenes lograron su cometido y podrán viajar a Inglaterra el mes que viene. El equipo que representará a Argentina está conformado por Felipe Klir, del ILSE de CABA; Emiliano Sosa, de Dante Alighieri de Campana; Uriel Digestani, de ORT de CABA; Matías Álvarez Oviedo, del Instituto Politécnico de Rosario; Ignacio Naguil (17), del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Río Gallegos; y Lola Ruffolo, del Instituto Politécnico de CABA.

En esta competencia, en la peligró la presentación de la delegación por la falta de apoyo estatal, Argentina acumula seis medallas de Oro, 27 de Plata, 69 de Bronce y 50 Honoríficas. De hecho, en 2023, el equipo regresó de Japón con dos medallas y dos menciones de honor.

En la IMO (International Mathematical Olympiad), el "Mundial" de Matemática, participan 120 países y la representación nacional se definió a mediados de abril en el Palais Rouge en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un selectivo del que seis chicos clasificaron para viajar a Bath, en Reino Unido.