El Banco Nación vuelve a emitir deuda tras más de 30 años y sale a captar hasta u$s1.500 millones

La entidad lanza tres instrumentos en pesos, dólares y UVA para financiar crédito a PyMEs, familias y exportadores. La colocación estará abierta a inversores individuales y empresas.

El Banco Nación anunció su regreso al mercado de capitales local con una emisión de títulos de deuda, en lo que representa la primera operación de este tipo en más de tres décadas. La iniciativa busca diversificar las fuentes de financiamiento de la entidad y ampliar su capacidad de otorgar crédito en la economía real.

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La colocación contempla un monto inicial de hasta el equivalente a u$s50 millones , con la posibilidad de ampliarse hasta un máximo de u$s1.500 millones dentro del programa vigente. Los fondos obtenidos estarán destinados a impulsar el financiamiento productivo, con foco en pequeñas y medianas empresas, acceso a la vivienda, exportaciones y economías regionales.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es fortalecer el rol del banco en el desarrollo económico, facilitando el acceso al crédito para distintos sectores. En ese sentido, destacaron que los recursos permitirán asistir a MiPyMEs que buscan ampliar su capacidad productiva , familias interesadas en financiamiento habitacional y productores que necesitan capital para crecer.

La emisión estará compuesta por tres clases de instrumentos, diseñados para adaptarse a distintos perfiles de inversores y monedas:

Clase 1 (en pesos): a 12 meses, con tasa variable vinculada a la TAMAR privada más un margen a definir, intereses trimestrales y amortización al vencimiento.

a 12 meses, con tasa variable vinculada a la TAMAR privada más un margen a definir, intereses trimestrales y amortización al vencimiento. Clase 2 (en dólares): a 36 meses, con tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento.

a 36 meses, con tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento. Clase 3 (ajustada por UVA): a 24 meses, con tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.

La operación estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, sean o no clientes del banco, quienes deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.

Con este paso, el Banco Nación busca alinearse con las prácticas del mercado de capitales y ofrecer nuevas alternativas de inversión para ahorristas, en un contexto donde crece la demanda por instrumentos que permitan resguardar el valor del capital.

Banco Nación La operación estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas

Desde la entidad destacaron que la emisión no solo apunta a ampliar el financiamiento, sino también a consolidar una gestión con mayor integración al mercado financiero local.

El regreso del banco más grande del país a la emisión de deuda marca un hito dentro del sistema financiero argentino, al tiempo que abre una nueva vía de canalización del ahorro hacia el crédito productivo.