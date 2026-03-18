Por qué algunas personas recibieron menos plata de la Ayuda Escolar Anual de ANSES

El organismo aclaró el motivo por el cual algunos de sus beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual recibieron un monto menor al correspondiente durante marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la Ayuda Escolar Anual 2026 , un beneficio destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar durante el inicio del ciclo lectivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, algunos beneficiarios recibieron $55.672 en lugar de los $85.000 anunciados , lo que generó confusión y consultas. La diferencia se debe a que el monto total se divide en dos conceptos : un pago base de $55.672 y un refuerzo extraordinario de $29.328 , que no todos los titulares perciben de manera inmediata o en su totalidad.

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . El beneficio alcanza a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive , mientras que no existe límite de edad para hijos con discapacidad , siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales, públicos o privados, o reciban apoyo de maestros particulares.

Para acceder al pago, las familias deben presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025 , que acredita la asistencia y los controles de salud del menor. Quienes cumplieron con este requisito reciben el beneficio en marzo de 2026 , junto con las asignaciones habituales.

El monto total de la Ayuda Escolar Anual 2026 está establecido en $85.000 por hijo , según el Decreto 115/2026 . Este importe se compone de:

$55.672 de base : Corresponde al valor general del beneficio.

$29.328 de refuerzo: Un complemento extraordinario que busca igualar el monto total a $85.000.

Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben el refuerzo al mismo tiempo. El pago base de $55.672 se acredita primero, mientras que el complemento de $29.328 puede demorar algunos días en liquidarse, dependiendo de la validación de los datos por parte de ANSES.

auh anses.webp

¿Por qué algunos beneficiarios recibieron $55.672

La diferencia en los montos se explica por dos razones principales:

Liquidación escalonada : ANSES divide el pago en dos partes. El pago base de $55.672 se acredita primero, y el refuerzo de $29.328 se abona posteriormente, una vez que el organismo verifica la información del Certificado Escolar. Esto puede generar que algunos beneficiarios vean solo el primer depósito en sus cuentas durante los primeros días de marzo.

Zonas desfavorables: algunos titulares del SUAF que residen en provincias consideradas "zonas desfavorables" (como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones en Buenos Aires) reciben un plus adicional. En estos casos, el monto total puede ascender a $110.967, pero el pago base sigue siendo de $55.672, y el resto se acredita como refuerzo o plus zonal.

Todos los beneficiarios de la AUH reciben el mismo monto total de $85.000, independientemente de su ubicación geográfica. En cambio, los titulares del SUAF pueden percibir montos distintos según la zona en la que vivan y el momento en que se liquide el refuerzo.

Quienes solo recibieron los $55.672 deben verificar si el refuerzo de $29.328 ya está en proceso de acreditación. Para ello, pueden:

Consultar la liquidación en Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Esperar algunos días , ya que ANSES suele completar los pagos en lotes.

Confirmar que el Certificado Escolar esté correctamente presentado y validado.

Si el refuerzo no aparece después de unos días, se recomienda contactar a ANSES a través de sus canales oficiales para verificar el estado del trámite.

MI ANSES.webp

La Ayuda Escolar Anual 2026 se paga en dos partes: $55.672 de base y $29.328 de refuerzo, lo que explica por qué algunos beneficiarios recibieron inicialmente un monto menor. Todos los titulares de la AUH accederán al total de $85.000, mientras que los del SUAF pueden recibir montos distintos según su provincia de residencia y el plus por zona desfavorable.

Para evitar confusiones, ANSES recomienda consultar la liquidación en Mi ANSES y asegurarse de que el Certificado Escolar esté presentado correctamente. Quienes aún no recibieron el refuerzo deben esperar a que el organismo complete el proceso de validación.