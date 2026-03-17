Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director del ANSES

Fue tras la presentación de renuncia de Bearzi, aceptada por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Además se lanzaron una serie de vouchers de capacitación laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sufrió una baja este martes luego de que renunciara su director Fernando Bearzi . En su lugar, asumió Guillermo Arancibia tras un anuncio del Ministerio de Capital Humano en el que detalló que su llegada se enfocará en "digitalizar los procesos" dentro del organismo a modo de "modernizarlo".

La intención de las autoridades es “digitalizar el organismo” apuntando a agilizar las gestiones. “ Se van a simplificar los trámites para que sean más accesibles para la gente” , señalan en el Gobierno. Asimismo, en el marco de la nueva etapa del organismo se estableció un retiro voluntario.

"Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar los trámites y modernizar el organismo", indicó la cartera en su comunicado en X.

Arancibia es economista y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la administración pública, la investigación y la actividad académica. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y realizó una especialización financiera en la Universidad de Belgrano .

Anteriormente, Arancibia se desempeñaba dentro de la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones del organismo desde marzo de 2024, una dependencia directa de la Dirección Ejecutiva. A lo largo de su carrera también ocupó distintos cargos vinculados al sistema de seguridad social y la gestión pública, entre ellos el de gerente general en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo .

Además, tuvo participación en organismos internacionales vinculados al sector previsional y se desempeñó como analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

Durante el último año trabajó como asesor en el Ministerio de Capital Humano, donde colaboró en la implementación del Centro de Formación Capital Humano, una iniciativa orientada a la capacitación laboral. En paralelo, desde 2019 es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín y ha dictado cursos en distintas universidades sobre estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.

Renunció el titular de la ANSES Fernando Bearzi

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello aceptó la renuncia del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito, en el marco de un proceso de modernización del área. En su lugar, designó a Guillermo Arancibia.

En otro orden, a partir del mes próximo, el Ministerio de Capital Humano tiene previsto eliminar cerca de 900.000 planes sociales que suponen una erogación mensual de unos 80.000 mil millones de pesos, según trascendió en el área que conduce Sandra Pettovello. Serán reemplazados por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Los vouchers serán entregados directamente a los beneficiarios que serán los que podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación en todo el país.