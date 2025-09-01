Prohíben el ingreso a los estadios a unos de los jefes de la barra de Independiente







El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso este lunes, mediante la Resolución 1039/2025 publicada en el Boletín Oficial, la aplicación de una restricción de concurrencia administrativa por tiempo indeterminado a todo evento deportivo en el país a Juan Eduardo Lenczicki, identificado como referente de la facción radicalizada del Club Atlético Independiente conocida como “Los Dueños de Avellaneda”.

La medida se tomó tras los graves episodios de violencia ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que dejaron heridos de distinta consideración y derivaron en numerosas detenciones.

Según la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich, la decisión se funda en la necesidad de prevenir hechos violentos en espectáculos futbolísticos y se inscribe en el marco del Programa Tribuna Segura.

Lenczicki ya había sido alcanzado por una medida restrictiva anterior, vigente hasta el 31 de agosto de este año, luego de haber protagonizado un episodio de agresión en el mismo estadio.