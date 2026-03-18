¿Puedo presentar la Libreta AUH 2025 en una sucursal de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó las sucursales presenciales para realizar la presentación de la Libreta AUH durante 2026.

Los afiliados tendrán hasta el 31 de marzo para presentar la Libreta AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 , con el objetivo de que las familias puedan acceder al 20% acumulado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) retenido durante 2024.

Este trámite no solo se realiza de manera digital , sino que también puede completarse de forma presencial en cualquier sucursal de ANSES sin necesidad de sacar turno previo. La presentación de la libreta es obligatoria para acreditar que los menores a cargo cumplen con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar, requisitos fundamentales para mantener el beneficio.

La Libreta AUH es un documento anual que certifica el cumplimiento de los requisitos educativos y sanitarios de los niños, niñas y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo. ANSES retiene el 20% del monto mensual de la AUH (que en 2026 ronda los $132.000 por hijo ) y lo acumula durante todo el año. Solo al presentar la libreta , las familias pueden cobrar ese porcentaje retenido, que se abona en un único pago.

El formulario debe completarse con la firma y sello de la escuela y del centro de salud , donde se verifican la asistencia escolar, los controles médicos y el esquema de vacunación al día. Sin este trámite, el 20% acumulado no se libera , y el beneficio puede verse afectado.

ANSES simplificó el proceso para realizar la presentación de manera 100% digital , sin necesidad de acudir a una oficina. Los pasos son los siguientes:

Generar el formulario : ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, dirigirte a la sección "Hijos" > "Libreta AUH" y seleccionar la opción para generar el formulario correspondiente al año 2025.

Imprimir y completar : descargar e imprimir el documento en una sola hoja y con buena calidad . Llevarlo a la escuela y al centro de salud para que lo firmen y sellen, según corresponda.

Subir el formulario : volver a ingresar a mi ANSES , seleccionar "Hijos" > "Libreta AUH" > "Subir Libreta AUH" y adjuntar una foto o escaneo del documento completo. El archivo debe estar en formato JPG, con un peso inferior a 3 MB , y debe verse claramente las cuatro esquinas del formulario.

Confirmación: una vez cargado, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación que indica que la presentación se realizó con éxito.

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¿Qué pasa si no puedo hacer el trámite online?

Quienes no puedan completar el proceso digital tienen la opción de presentar la Libreta AUH 2025 de manera presencial en cualquier sucursal de ANSES. No es necesario sacar turno previo; basta con acercarse con el formulario impreso y firmado, junto con el DNI y la credencial de la AUH.

ANSES también habilitó operativos de atención móviles en diferentes localidades, donde los titulares pueden recibir asistencia para completar el trámite. En estos casos, se recomienda consultar previamente en la página oficial o en la aplicación mi ANSES los horarios y ubicaciones disponibles.

Si la Libreta AUH 2025 no se presenta antes del 31 de marzo de 2026, el 20% acumulado durante 2024 no se acreditará, y ese monto se perderá. Además, la falta de presentación puede afectar la continuidad del cobro de la AUH, ya que ANSES verifica el cumplimiento de los requisitos anuales.

ANSES AUH La Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) son diferentes prestaciones que ofrece la ANSES. ambito.com

En caso de errores en la carga digital (como archivos ilegibles o incompletos), el sistema no procesará la libreta, y el titular deberá volver a subirla correctamente antes de que venza el plazo.

ANSES ofrece múltiples canales para presentar la Libreta AUH 2025: digital, presencial en sucursales o en operativos móviles. La extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2026 brinda un margen adicional para que las familias regularicen su situación y accedan al 20% acumulado, que puede representar un ingreso significativo en el contexto económico actual.

Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar el trámite con anticipación y verificar que el formulario esté completo y legible antes de subirlo. Quienes prefieran la atención personalizada pueden acudir a una oficina de ANSES sin turno, donde recibirán asistencia para completar el proceso.