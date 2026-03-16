ANSES continúa con los depósitos de marzo 2026: a quiénes les toca cobrar + Seguir en









La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con los pagos a sus afiliados durante el mes de marzo.

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 refleja los ajustes por movilidad y la organización de los depósitos según la terminación del DNI. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos para marzo de 2026, que incluye aumentos por movilidad y el refuerzo extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

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Durante esta semana, los beneficiarios con DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 recibirán sus haberes según el tipo de prestación. Los montos ya reflejan el ajuste del 2,88%, aplicado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. Además, los feriados del 23 y 24 de marzo generaron cambios en las fechas originales, especialmente para quienes perciben haberes superiores al mínimo.

ANSES Monto de las prestaciones de ANSES en marzo 2026 ANSES aplicó un aumento del 2,88% a todas las prestaciones para marzo de 2026. La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, y al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88. Este refuerzo se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que la jubilación máxima alcanza los $2.487.063,96.

En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó a $132.814 por hijo, aunque el pago directo mensual es de $106.251,20 debido a la retención del 20%, que se devuelve al presentar la libreta de escolaridad y salud. La Asignación por Embarazo (AUE) también se ajusta a este monto, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) para invalidez o vejez llegan a $328.720,62. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70.

ANSES computadora Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los beneficiarios recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo (adelantado por feriado)

DNI terminados en 2 y 3: 21 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de marzo (se paga el 21 por feriado)

DNI terminados en 6 y 7: 25 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 26 de marzo Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 23 de marzo (se paga el 20 por feriado) Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 21 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de marzo (se paga el 21 por feriado)

DNI terminados en 6 y 7: 25 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 26 de marzo Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio, adopción) Todos los DNI: del 12 de marzo al 10 de abril anses-foto.png Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de su pago, ingresando a la página oficial de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES. También es posible consultar el cronograma completo en las redes sociales del organismo. Se recomienda no esperar hasta el último día para retirar el dinero, especialmente en el caso de quienes cobran en efectivo, ya que los feriados pueden generar mayor demanda en sucursales bancarias.

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