Quién fue el cura Brochero y por qué se lo conmemora hoy, 16 de marzo: oraciones para su día

El Papa Francisco canonizó al sacerdote en 2016, luego de reconocer oficialmente dos milagros y lo convirtió en el primer santo nacido y fallecido en Argentina.

Hoy, 16 de marzo, se celebra el Día del Cura Brochero , una fecha dedicada a honrar la memoria y el legado de San José Gabriel del Rosario Brochero .

Conocido como el "Cura Gaucho" , nació en 1840 en el corazón de las sierras cordobesas, donde pasó gran parte de su vida recorriendo kilómetros a pie o a lomo de su mula, llevando consuelo, fe y asistencia material a las comunidades más vulnerables .

El sacerdote enfrentó epidemias , soledad y dificultades físicas, llegando incluso a contraer lepra . Su canonización en 2016 por el Papa Francisco consolidó su figura como el primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina . A continuación, conocé los detalles.

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa Santa Rosa , en la provincia de Córdoba. A los 26 años fue ordenado sacerdote y comenzó su labor pastoral en la Catedral de Córdoba. Sin embargo, fue en 1869 cuando su misión cobró un nuevo rumbo al ser designado vicario del departamento de San Alberto .

Ahí se ganó el reconocimiento de “el Gaucho de los pobres”, por recorrer a lomo de su mula, llamada "Malacara", los caminos de Traslasierra, llevando la fe y asistencia a las poblaciones más aisladas.

Pero su trabajo no se limitó a celebrar las misas, sino que también trazó rutas, levantó terraplenes y promovió la instalación de rieles para un tranvía rural que conectara aldeas.

Además, construyó escuelas y capillas, gestionó acueductos y ayudó a establecer servicios de correo y telégrafo, convencido de que el progreso material era inseparable de su misión pastoral.

Su compromiso social se refleja en su cercanía con la gente más vulnerable. Durante la epidemia de cólera, abandonó la seguridad de su hogar para atender a miles de enfermos, ofreciendo consuelo espiritual y asistencia directa, exponiéndose a la muerte.

Años más tarde, su contacto con los pacientes de lepra lo llevó a contraer la infección, que lo dejó ciego y sordo en sus últimos años de vida. A pesar de sus limitaciones físicas, continuó su labor hasta su fallecimiento el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito.

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Por qué se lo celebra el 16 de marzo

El 16 de marzo se conmemora el Día del Cura Brochero porque es la fecha de su nacimiento. El sacerdote dedicó sus días a ayudar a los más necesitados, y su figura creció más allá del ámbito religioso, convirtiéndose en un referente social y cultural de Córdoba y, con el tiempo, de todo el país.

El reconocimiento oficial llegó el 16 de octubre de 2016, cuando el Papa Francisco lo canonizó en el Vaticano, después de la confirmación de dos milagros atribuidos a su intercesión: Nicolás Flores, un joven con una grave afección en la columna vertebral en 2008, y Camila Brusotti, una niña italiana que sufrió un infarto cerebral masivo. Ambos se recuperaron de manera inexplicable luego de rezar por él.

Esto lo convirtió en el primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina, siendo el segundo en ser canonizado después de Héctor Valdivieso Sáenz.

Hoy, su legado sigue vivo en Villa Cura Brochero, centro de peregrinación y sede de eventos como la Cabalgata Brocheriana, que rememora sus recorridos por las sierras.

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Oraciones para pedir la ayuda del cura Brochero

Una de las formas en que los fieles recuerdan y piden la presencia de San José Gabriel del Rosario Brochero es a través de oraciones que invocan su ayuda divina. Esta es una de ellas:

"Señor, de quien procede todo don perfecto: tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese Pastor y guía de una porción de tu Iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada: te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos… (Pedir la gracia)

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén"