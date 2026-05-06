Hantavirus en un crucero: denuncian a la empresa por minimizar la muerte del primer pasajero

El videoblogger turco Ruhi Çenet denunció que las autoridades del crucero no tomaron en serio la muerte de un pasajero por hantavirus, y teme por una escala de la enfermedad.

Un influencer turco ciritcó a las autoridades de la embarcación.

El videobloguero de viajes turco, Ruhi Çenet, quien viajó en el barco aislado por casos de hantavirus , criticó a las autoridades del crucero MV Hondius, ya que según él "no tomaron en serio la grave situación que se estaba viviendo".

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"Cuando el capitán anunció la muerte del primer pasajero, -un hombre neerlandés de 70 años- la vida a bordo de la embarcación continuó como si nada", indicó Çenet en una entrevista por videoconferencia con la prensa

Junto con un camarógrafo, el bloguero había embarcado en Ushuaia el 1 de abril para hacer un reportaje sobre Tristán de Acuña, archipiélago del Atlántico Sur, una de las paradas del barco. Pero en la mañana del 12 de abril, el capitán anunció por altavoz la muerte de un pasajero, el día anterior.

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Çenet grabó un video para documentar la situación, allí se escucha al jefe de la tripulación diciendo "el médico me dice que no estamos infectados" y que la muerte del pasajero "se debió a causas naturales". Semanas después, el propio médico británico del barco se encuentra también en estado grave por la enfermedad.

Çenet denunció que "la vida cotidiana en el crucero continuó como si nada tras el anuncio del capitán, pasajeros de avanzada edad siguieron reuniéndose alrededor del bufet, comiendo todos juntos sin mascarillas".

Sin embargo, él y su camarógrafo decidieron aislarse voluntariamente por seguridad, contó en la entrevista. "No sabíamos que había un virus, pero simplemente tomamos precauciones", comentó.

"Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa". "No tomaron el problema lo suficientemente serio", afirmó Çenet.

Llegan a tres las víctimas fatales por hantavirus

Tres pasajeros del barco ya han muerto, incluida la esposa de la primera víctima y una mujer alemana.

La Organización Mundial de la Salud afirma que al menos otros cinco pasajeros han contraído segura o probablemente hantavirus, una rara enfermedad respiratoria potencialmente mortal.

Pero Çenet todavía teme por el "peor escenario posible", ante una posible escalada de la enfermedad. "Ojalá no hubiéramos desembarcado en Tristán de Acuña, allí después de la primera muerte, porque junto con nosotros había 100 pasajeros más, y estuvieron interactuando con los isleños", recuerda.

"Ese es uno de mis remordimientos, porque la isla es la más remota y no cuentan con suficientes centros médicos ni con suficientes doctores". Çenet desembarcó en el territorio británico de ultramar de Santa Elena el 24 de abril, junto con unos 20 pasajeros más.

El Hondius, que estuvo en cuarentena frente a Cabo Verde, zarpó el miércoles rumbo a las islas Canarias, en España. Un conocido que sigue a bordo le dijo a Çenet que los pasajeros estaban ahora aislados en sus cabinas con mascarillas.