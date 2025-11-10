Quién fue José Hernández, el autor del Martín Fierro y a quien se le hace homenaje en el Día de la Tradición

El texto fue traducido a más de 40 idiomas, es estudiado en universidades de todo el mundo e inspiró pinturas, canciones, películas y obras teatrales.

El Día de la Tradición conmemora el nacimiento José Hernández, autor del libro que transformó al gaucho en símbolo nacional.

Cada 10 de noviembre , Argentina celebra su identidad. Instaurado en 1939 y extendido a nivel nacional en 1975, el Día de la Tradición es un homenaje al espíritu criollo , al campo y a los valores de libertad y trabajo que marcaron la historia de nuestro país.

Pero también, es un tributo a José Hernández , el escritor que transformó la figura del gaucho en símbolo y le dio voz literaria a través del "Martín Fierro" . El autor fue periodista, político y defensor del federalismo; y con su obra, capturó la esencia de un territorio en transformación, dejando una huella que atraviesa generaciones.

José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en Pedriel , lo que hoy es el partido bonaerense de San Martín. Hijo de un puestero y sobrino del prócer Juan Martín de Pueyrredón , creció entre las costumbres rurales que más tarde marcarían su obra.

Estudió en el Liceo de San Telmo, pero su verdadera formación fue la experiencia del campo . Allí aprendió a montar, a escuchar a los payadores y a conocer de cerca la vida de los gauchos.

Durante las guerras civiles del siglo XIX , se unió a las fuerzas federales y participó en diversas campañas, lo que le permitió observar de primera mano las tensiones entre el poder porteño y las provincias.

A fines de la década de 1850, inició su carrera periodística en el diario "Nacional Argentino", donde publicó artículos sobre los derechos de los trabajadores rurales. También colaboró en "El Argentino" y fundó la "Revista del Río de la Plata", uno de los medios más importantes de su época.

En paralelo, se desempeñó como diputado provincial, senador y, en 1880, como presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, defendiendo la federalización de la ciudad como capital del país.

Sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia por haber escrito "El gaucho Martín Fierro", el poema que muestra el alma del pueblo argentino. El autor murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, dejando un legado que sigue siendo referencia de identidad.

Martín Fierro, su mayor obra

Publicada por primera vez en 1872, "El gaucho Martín Fierro" es una de las piezas más importantes de la literatura argentina y latinoamericana. Escrita con un lenguaje popular y musical, la obra narra la historia de un trabajador humilde que es reclutado a la fuerza por el ejército para luchar en la frontera.

A partir de ese momento, su vida se convierte en una sucesión de injusticias, pérdidas y desencantos. Perseguido por la ley, nuestro protagonista se transforma en un gaucho matrero, símbolo de rebeldía ante el poder y de defensa de la libertad.

Siete años más tarde, en 1879, José Hernández publicó la segunda parte, "La vuelta de Martín Fierro", en la que el personaje busca reencontrarse con sus hijos y recuperar la paz. Ambas entregas componen un escrito de más de 2300 versos, estructurada en forma de payada.

El éxito fue inmediato. Los versos se recitaron en pulperías, escuelas y plazas. Con el tiempo, fue traducido a más de 40 idiomas y estudiado en universidades de todo el mundo. Además, inspiró pinturas, canciones, películas y obras teatrales.

10 de noviembre, Día del a Tradición en Argentina

El Día de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre en conmemoración del nacimiento de José Hernández. Pero, también es una fecha dedicada a valorar las raíces culturales del país, recordar las costumbres del campo, la música folclórica, la danza, la gastronomía criolla y el gaucho como figura central de la identidad argentina.

El Día de la Tradición celebra las costumbres que definen la identidad argentina.

La idea de instituirla surgió de la Agrupación Bases, inspirada por el poeta Francisco Timpone, y fue oficializada en 1939 en la provincia de Buenos Aires mediante la Ley 4756. Décadas más tarde, en 1975, el Congreso Nacional extendió la celebración a todo el país con la Ley 21.154, que también declaró a San Martín como la “Ciudad de la Tradición”.