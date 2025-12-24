Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial del miércoles 24 de diciembre

Live Blog Post

Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, miércoles 24 de diciembre

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7631

2: 5035

3: 4925

4: 0170

5: 6280

6: 9614

7: 5683

8: 2411

9: 3372

10: 6717

11: 8564

12: 3141

13: 5750

14: 7116

15: 9854

16: 6845

17: 1535

18: 0625

19: 6382

20: 0633

Letras de la Nacional: EBCZ

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron: