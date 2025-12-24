Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial del miércoles 24 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del martes 23 de diciembre.
Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, miércoles 24 de diciembre
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7631
- 2: 5035
- 3: 4925
- 4: 0170
- 5: 6280
- 6: 9614
- 7: 5683
- 8: 2411
- 9: 3372
- 10: 6717
- 11: 8564
- 12: 3141
- 13: 5750
- 14: 7116
- 15: 9854
- 16: 6845
- 17: 1535
- 18: 0625
- 19: 6382
- 20: 0633
Letras de la Nacional: EBCZ
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 4257
- 2: 2829
- 3: 6923
- 4: 7450
- 5: 6166
- 6: 8657
- 7: 0841
- 8: 3517
- 9: 7458
- 10: 6114
- 11: 6304
- 12: 9628
- 13: 3220
- 14: 7929
- 15: 8117
- 16: 3907
- 17: 5009
- 18: 5448
- 19: 9443
- 20: 8863
