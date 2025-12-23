El salario registrado subió 2% en octubre, pero volvió a perder ante la inflación: el público cae 14,4% real desde 2023 Por Erika Cabrera + Seguir en









Los empleados privados, que llegaron a empardar el poder adquisitivo -magro- del cierre del gobierno de Alberto Fernández, ya pierden casi 1% real.

El salario público cayó 14,4% en la era Milei. freepik.es

El salario registrado, que incluye a los empleados públicos y privados, subió 2% en octubre, mientras que la inflación fue del 2,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En conjunto, los trabajadores sufrieron una pérdida del 5,77% de su poder adquisitivo en el gobierno de Javier Milei, de acuerdo con la medición de Ámbito. Sin embargo, los más afectados por las políticas oficiales fueron los estatales, que ya pierden 14,4% real de sus salarios desde noviembre 2023.

Si miramos la fotografía del 2025, los salarios registrados subieron 24% entre enero y octubre, mientras que la inflación acumulada fue del 24,8%. En ese perído, los haberes perdieron 0,66% real.

Los salarios de los empleados privados, que llegaron a empardar el poder adquisitivo -magro- del cierre del gobierno de Alberto Fernández, ya pierden 0,92% real desde noviembre 2023. En tanto, los públicos -nacionales- desploman 14,4% del poder adquisitivo en ese período.

A diferencia de los empleados estatales nacionales, los salarios de trabajadores públicos provinciales perdieron un poco menos, en torno al 6,6%, según informó el economista Luis Campos.

"En el último año el salario real de los trabajadores registrados no tuvo mayores saltos. Se estabilizó en los menores niveles de la última década, con caídas de entre el 20% en el sector privado y el 34% en el sector público (contra el promedio de 2017)", apuntó el especialista.

salarios Salario informal En el segmento de la informalidad, los salarios subieron 4,2% en octubre, representando casi la totalidad de la suba del índice de salarios general. Aunque, esta medición tiene un rezago de cinco meses, con lo cual correspondería a mayo. En esa línea, el economista Juan Graña señaló que es "insostenible que INDEC siga publicando el recuadro de promedio entre salarios registrados y no registrados con un título que dice octubre cuando no es así".