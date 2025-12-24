SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 24 de diciembre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears
Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Si bien no hay operaciones cambiarias oficiales este miércoles 24 de diciembre, vísperas de Navidad, el dólar cripto permanece abierto. Así este cotización cae 0,5% y se ubica en promedio los $1.562,54.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.475,41 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se sostiene sobre los $1.505.

Live Blog Post

Bitcoin sin impulso: intentó recuperar los u$s90.000, no lo consiguió y se dirige a cerrar 2025 en rojo

El mercado de criptomonedas vuelve a operar en rojo pero mayormente se resalta la caída de las criptomonedas con mayor capitalización del mercado.

Así, el Bitcoin (BTC) recorta 1% hasta los u$s86.703,67, según Binance; mientras que en lo que va del año acumula una baja de 6%. Por su parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia, con un retroceso del 1,4% hasta los u$s2896,34.

Live Blog Post

El S&P Merval sube en sesión reducida por Navidad y sin la presencia de los bancos

Con ausencia de inversores institucionales y de algunos grandes operadores, las negociaciones se reducirán en dos horas hasta las 15.

Las transacciones bursátiles en Argentina evidenciaban una tendencia ligeramente alcista el miércoles con notorio recorte de liquidez por tratarse de una ronda reducida sin negocios de contado dada la inactividad en los bancos.

Live Blog Post

Los ADRs subieron pero recortaron ganancias sobre el cierre, y el riesgo país alcanzó un máximo en 6 ruedas

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió esta mañana a una consulta sobre la posibilidad de emitir deuda bajo Ley New York para afrontar los vencimientos de enero.

Live Blog Post

El salario registrado subió 2% en octubre, pero volvió a perder ante la inflación: el público cae 14,4% real desde 2023

Los empleados privados, que llegaron a empardar el poder adquisitivo -magro- del cierre del gobierno de Alberto Fernández, ya pierden casi 1% real.

*Por Erika Cabrera

Live Blog Post

Los "dólares del colchón" de los argentinos crecieron en casi u$s6.000 millones durante el tercer trimestre

Se trata de la Posición de Inversión Internacional Neta. Respecto de hace un año, los "dólares del colchón" crecieron en u$s8.232 millones. Los argentinos siguen comprando moneda norteamericana y sacándola del sistema financiero.

*Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

La deuda externa trepó al 46,7% del PBI en el tercer trimestre, máximo desde comienzos de 2024

Este martes el INDEC informó que el stock de deuda externa bruta, medida a valor nominal, fue de $316.935 millones.

Live Blog Post

El dólar oficial cerró casi estable, pero los financieros profundizan bajas: la brecha toca el menor nivel en 7 ruedas

El dólar oficial cayó este martes, pero la brecha con el dólar CCL se sostiene cerca del 6% desde los anuncios oficiales del Gobierno sobre las modificaciones a las bandas cambiarias por parte del Banco Central (BCRA). La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se aguarda por el debut de las modificaciones del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del Presupuesto 2026.

Live Blog Post

El dólar oficial y el CCL caen, mientras la brecha se sostiene sobre el 6% desde el anuncio de las nuevas bandas

dolar blue

El dólar oficial y el contado con liquidación (CCL) caen este martes, pero la brecha entre se sostiene por encima del 6% desde los anuncios oficiales del Gobierno sobre las modificaciones a las bandas cambiarias por parte del Banco Central (BCRA). La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se aguarda por el inicio del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del Presupuesto 2026.

El dólar mayorista opera a $1.449,5, una baja de $2,5 respecto al cierre de ayer, ubicándose todavía a un 5% del techo de la banda cambiaria. Ese ajuste, aunque moderado, reactivó la atención del mercado tras una semana de pequeños avances que ya anticipaban cierta presión.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Crisis de Bitcoin: Fidelity proyecta el fin de un ciclo alcista y un piso de u$s65.000

El mercado cripto atraviesa unos meses llenos de incertidumbre, mientras analistas debaten sobre si Bitcoin (BTC) atravesará un período alcista o bajista en 2026. Si bien algunos proyectan un valor de u$s90.000 como signo de estabilidad, otros, como Jurrien Timmer, director de investigación macroeconómica global de Fidelity, creen que se acerca un importante recorte.

Desde una de las mayores gestoras de activos del mundo, aseguró que Bitcoin se dirige a un piso de u$s65.000, a pesar de mantener una visión positiva sobre la principal criptodivisa a largo plazo. Su argumento es que la criptomoneda volverá a seguir su histórico ciclo de cuatro años, impulsado por los eventos de halving. En ese marco, el máximo histórico (ATH) de US$126.000 registrado el 6 de octubre habría marcado el techo del ciclo, tanto en términos de precio como de tiempo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Claudio Zuchovicki explicó por qué la quita de subsidios golpeó el ingreso disponible en el AMBA

El economista Claudio Zuchovicki se mostró disconforme con la quita de subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y argumentó que es por eso que las personas sufren del salario disponible. Por otra parte, sostuvo que el crecimiento económico depende de las reformas estructurales y la mejora de la productividad.

El especialista, uno de los más respetados por el presidente Javier Milei, explicó que si bien el salario real formal creció por encima de la inflación en el último año, y el salario no registrado subió entre un 40% y 50% con una inflación del 30%, la capacidad adquisitiva se vio afectada principalmente por los recortes en subsidios.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La CNV flexibiliza los límites de inversión en plazo fijo para fondos comunes de inversión money market

CNV - Comision - Nacional - De - Valores

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó el régimen de inversión en plazos fijos para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Dinero o Money Market Clásicos, mediante la Resolución General N° 1096, con el propósito de ampliar los márgenes operativos de las sociedades gerentes.

La principal novedad de la normativa radica en la elevación del límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo —tanto tradicionales como precancelables— que pasa del 35% al 50% del patrimonio del fondo. De esta manera, cada modalidad podrá alcanzar, en forma separada, hasta la mitad de los activos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin retrocede a u$s87.000 y estanca su crecimiento, entre datos negativos de EEUU y reservas de Strategy

El mercado de criptomonedas opera a la baja, mientras Bitcoin (BTC) recorta 2,5% hasta los u$s87.661, según Binance. Por su parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia, con un retroceso del 2,6% hasta los u$s2.969.

Mientras tanto, las altcoins anotan caídas generalizadas; BNB baja 1,5%, Ripple (XRP) hace lo mismo por 1,6% y Solana (Sol) cae 1,8%.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar mayorista retrocede a días del estreno de las modificaciones cambiarias

El dólar mayorista baja durante la mañana de este martes con la mirada del mercado puesta en la suba que mostró en el cierre de ayer y, especialmente, en el salto del blue por encima de los $1.500. La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se espera el inicio del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del Presupuesto 2026.

El lunes, el dólar mayorista opera a $1.449, una baja de $3 respecto al cierre de ayer, ubicándose todavía a un 5,1% del techo de la banda cambiaria. Ese ajuste, aunque moderado, reactivó la atención del mercado tras una semana de pequeños avances que ya anticipaban cierta presión.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Las acciones argentinas suben y el riesgo país baja a 570 puntos, ante definiciones sobre los vencimientos de enero

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones

Las acciones argentinas suben y el riesgo país baja a 570 puntos, mientras el mercado espera definiciones sobre los abultados vencimientos de enero. Los rumores apuntaban a una posible emisión bajo ley New York de una versión del nuevo Bonar29N, una opción que está descartada.

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo respondió en X a una consulta sobre la posibilidad de emitir deuda bajo Ley New York en los próximos días para afrontar los vencimientos de enero. El ministro señaló que el Gobierno intentará evitar ese tipo de emisión, explicando que “el objetivo es reducir gradualmente la dependencia del país con Wall Street”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Wall Street opera sin grandes variaciones en la última rueda antes de las fiestas

Los principales índices de Wall Street operan con bajas moderadas en la preapertura de este martes, en la previa de la publicación de los datos clave de la economía de EEUU. En el resto de las plazas financieras, las operaciones mantienen un leve avance.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,03% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,03%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones opera neutro.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El oro supera los u$s4.500 y vuelve a tocar máximos históricos, en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela

El oro muestra un crecimiento del 1% y vuelve a tocar máximos históricos, tras superar la marca de los u$s4.500, mientras actualmente se ubica en u$s4.517. De esta forma, el metal precioso se mantiene al alza y registra uno de sus mejores años, que registró una revalorización cercana al 72%.

En esta ocasión, a las expectativas por las tasas de interés se le sumaron tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, lo que provocó que los inversores acudieran en masa al metal como forma de refugio.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Luis Caputo aseguró que planea pagar el vencimiento de enero sin colocar deuda en Wall Street

Luis Caputo Amcham (2).jpg

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó una señal clara al mercado sobre la estrategia financiera del Gobierno para el inicio de 2026: la intención oficial es afrontar el vencimiento de deuda de enero sin recurrir a una colocación en Wall Street. El mensaje fue transmitido a través de la red social X, en respuesta a una consulta directa de un operador financiero.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo, al ser consultado sobre la posibilidad de una emisión en Nueva York durante enero. El ministro cerró su mensaje con un saludo por las fiestas: “Abrazo y Feliz Navidad”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar encara las últimas cuatro ruedas del año en relativa calma y a la espera del debut de las nuevas bandas

El dólar abre la jornada de este martes con la mirada del mercado puesta en la suba que mostró en el cierre de ayer y, especialmente, en el salto del blue por encima de los $1.500. La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se espera el inicio del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del Presupuesto 2026.

El lunes, el dólar mayorista avanzó $2 y terminó en $1.452, ubicándose todavía a un 4,8% del techo de la banda cambiaria. Ese ajuste, aunque moderado, reactivó la atención del mercado tras una semana de pequeños avances que ya anticipaban cierta presión.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Ni la deuda ni el riesgo país: el gurú del blue identificó el verdadero problema de la economía argentina

El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido como el gurú del dólar blue, ofreció un análisis comparativo entre la economía local con la brasileña, y delineó una serie de medidas y pasos para que baje el riesgo país.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El gobierno de Javier Milei oficializó a Darío Wasserman al frente del Banco Nación y suman a Carolina Píparo al directorio

dario wasserman

El Gobierno formalizó una nueva reconfiguración en la cúpula del Banco de la Nación Argentina con la designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard, cuya salida se hizo efectiva el pasado 17 de diciembre. La decisión quedó plasmada en el Decreto 903/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida no solo confirmó el recambio en la presidencia del banco público, sino que también oficializó la salida de Wasserman de la vicepresidencia, cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria, para completar el período legal al frente de la institución. El movimiento consolida la influencia del entorno de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en una de las áreas clave del sistema financiero estatal.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Javier Milei no veta el Presupuesto 2026: los pasos a seguir en el Senado

Por Déborah De Urieta

Pese a las versiones, el Presidente confirmó que no rechazará "la ley de leyes" luego de que la oposición volteara uno de sus capítulos en Diputados. El Senado se prepara para darle su sanción definitiva este viernes al mediodía. Será el debut de Patricia Bullrich al frente de la bancada oficialista tras la demora de la reforma laboral.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,55 para la venta.

Lee la nota completa

