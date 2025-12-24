Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 24 de diciembre

Live Blog Post

Bitcoin sin impulso: intentó recuperar los u$s90.000, no lo consiguió y se dirige a cerrar 2025 en rojo

El mercado de criptomonedas vuelve a operar en rojo pero mayormente se resalta la caída de las criptomonedas con mayor capitalización del mercado.

Así, el Bitcoin (BTC) recorta 1% hasta los u$s86.703,67, según Binance; mientras que en lo que va del año acumula una baja de 6%. Por su parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia, con un retroceso del 1,4% hasta los u$s2896,34.