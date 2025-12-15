Asueto administrativo: cómo funcionarán los bancos el 24 y 31 de diciembre 2025

El Gobierno oficializó el descanso para los empleados públicos en las vísperas de las Fiestas y en el sector privado cada empresa definirá si concede el día libre.

Con el cierre del 2025, el Gobierno anunció cómo se organizarán los días previos a Navidad y Año Nuevo . En un movimiento pensado para facilitar la planificación familiar y los traslados, anunciaron un asueto administrativo para los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre .

La decisión publicada en el Boletín Oficial también genera un impacto en el sector turístico y en la movilidad interna, al incentivar viajes y actividades recreativas durante las vísperas de los feriados nacionales .

Además, las autoridades comunicaron qué sectores deberán mantener sus funciones, incluyendo bancos y servicios esenciales . A continuación, conocé los detalles.

A través del Decreto 883/2025 , el presidente Javier Milei oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre . La medida alcanza al personal de la Administración Pública Nacional , y fue firmada por el vocero Manuel Adorni.

El objetivo es que los empleados puedan disponer de tiempo suficiente para organizar las celebraciones familiares y los traslados necesarios hacia distintos destinos durante las fiestas.

La normativa destaca que estas jornadas previas constituyen un período de preparación y encuentro, y que el descanso anticipado contribuye a fortalecer el valor de las festividades. Además, destaca que su implementación no genera costos adicionales para el Estado.

navidad

¿Qué pasará con los bancos el 24 y 31 de diciembre?

Si bien los empleados públicos disfrutarán de dos jornadas de asueto antes de los feriados de Navidad y Año Nuevo, las entidades bancarias y financieras deberán mantener su funcionamiento habitual.

Los servicios esenciales no se verán interrumpidos y las sucursales estarán abiertas con normalidad para garantizar el desarrollo de operaciones y la atención al público.

En el sector privado, la situación será diferente, ya que los días 24 y 31 continúan siendo laborables, por lo que cada empleador decidirá si otorga la jornada libre. En caso de que se trabaje durante esas fechas, no se aplicará el pago doble que rige para los feriados nacionales, como ocurre con el 25 de diciembre y el 1 de enero.