Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 30 de julio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 30 de julio.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, miércoles 29 de julio
Nacional
- 1: 2676
- 2: 2415
- 3: 2918
- 4: 0483
- 5: 8403
- 6: 9035
- 7: 2091
- 8: 7406
- 9: 9398
- 10: 5717
- 11: 5873
- 12: 3409
- 13: 3808
- 14: 6669
- 15: 6781
- 16: 7316
- 17: 2061
- 18: 4586
- 19: 5741
- 20: 6928
Letras de la Nacional: DJLN
Provincial
- 1: 3705
- 2: 3523
- 3: 8537
- 4: 5803
- 5: 6053
- 6: 4207
- 7: 4573
- 8: 9108
- 9: 7827
- 10: 7616
- 11: 0195
- 12: 7714
- 13: 2299
- 14: 7521
- 15: 8000
- 16: 9926
- 17: 0139
- 18: 4666
- 19: 8340
- 20: 6628