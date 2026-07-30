Hallaron muerta a una joven cordobesa de 18 años en Punta del Este tras varios días de búsqueda + Agregar ámbito en









La joven, que residía en Maldonado, había desaparecido el lunes. Su cuerpo fue encontrado en Playa Mansa y el caso sigue bajo investigación.

La joven hallada muerta en Uruguay

Una joven de 18 años, oriunda de Córdoba, fue encontrada sin vida en las últimas horas en Punta del Este, Uruguay, luego de haber sido reportada como desaparecida días atrás. El hallazgo se produjo en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, donde se concentraban los rastrillajes.

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La víctima, identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, vivía desde hacía un tiempo en Maldonado, donde cursaba sus estudios y mantenía su vida cotidiana junto a familiares y amigos. Su entorno había perdido contacto con ella el lunes 27 de julio, momento a partir del cual se activó la búsqueda.

Reconstruyen sus últimos movimientos Según informaron las autoridades, la joven fue vista por última vez cuando se dirigía hacia una biblioteca en el centro de Maldonado. A partir de allí, se desplegó un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de recorridas por distintos sectores de la ciudad y la costa.

En el marco de la investigación, un chofer de ómnibus declaró haberla trasladado y aportó datos sobre su recorrido. Posteriormente, registros fílmicos la ubicaron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este, mientras que otras cámaras la captaron caminando por la rambla de Playa Mansa.

La víctima, identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, vivía desde hacía un tiempo en Maldonado, donde cursaba sus estudios y mantenía su vida cotidiana junto a familiares y amigos. El rastro visual se perdió a la altura de la parada 5, donde finalmente personal de la Prefectura de Maldonado encontró el cuerpo entre la vegetación. De acuerdo con el parte preliminar, el cadáver presentaba indicios compatibles con una autoeliminación, aunque la causa permanece abierta.

Las primeras pericias forenses indicaron que el fallecimiento habría ocurrido poco tiempo antes del hallazgo, mientras que los investigadores continúan trabajando para esclarecer lo sucedido, sin descartar ninguna hipótesis. En paralelo, familiares de la joven manifestaron dudas sobre algunas interpretaciones iniciales. En declaraciones a medios locales, una tía cuestionó la lectura de las imágenes analizadas por la Policía, al señalar que no coinciden con la percepción de su entorno cercano. La adolescente había vivido en San Javier, en el valle de Traslasierra, y luego se radicó en Uruguay. Quienes la conocían la describieron como una persona reservada y tranquila, lo que profundizó la conmoción tras conocerse la noticia. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades uruguayas.

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