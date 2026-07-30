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30 de julio 2026 - 10:06

Los 22 Cedears que repartirán dividendos en dólares en agosto

Se trata de la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o acciones.

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que las empresas no reinvierten y los reparten a los accionistas.

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que las empresas no reinvierten y los reparten a los accionistas.

Depositphotos

Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

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No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente (ex-dividendo).

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas.

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas.

¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en agosto?

Estos son los Cedears que pagarán dividendos en dólares en agosto:

Lunes 3 de agosto

  • AT&T (T): u$s0,28 por acción (3 Cedears).
  • Verizon Communications (VZ): u$s0,71 por acción (4 Cedears).
  • Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,63 por acción (3 Cedears).
  • CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears).

Viernes 7 de agosto

  • Mastercard (MA): u$s0,87 por acción (33 Cedears).
  • Costco Wholesale (COST): u$s1,47 por acción (48 Cedears).
  • Bank of New York Mellon (BK): u$s0,63 por acción (2 Cedears).

Lunes 10 de agosto

  • Deere & Co. (DE): u$s1,62 por acción (40 Cedears).
  • American Express (AXP): u$s0,95 por acción (15 Cedears).
  • Blackstone (BX): u$s1,29 por acción (30 Cedears).

Martes 11 de agosto

  • Texas Instruments (TXN): u$s1,42 por acción (5 Cedears).
  • Nucor (NUE): u$s0,56 por acción (16 Cedears).

Miércoles 12 de agosto

  • Las Vegas Sands (LVS): u$s0,30 por acción (2 Cedears).

Viernes 14 de agosto

  • AbbVie (ABBV): u$s1,73 por acción (10 Cedears).
  • Colgate-Palmolive (CL): u$s0,53 por acción (3 Cedears).
  • Accenture (ACN): u$s1,63 por acción (75 Cedears).

Lunes 17 de agosto

  • Procter & Gamble (PG): u$s1,09 por acción (15 Cedears).
  • Abbott Laboratories (ABT): u$s0,63 por acción (4 Cedears).

Miércoles 19 de agosto

  • Caterpillar (CAT): u$s1,63 por acción (20 Cedears).

Viernes 28 de agosto

  • Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).
  • Citigroup (C): u$s0,67 por acción (3 Cedears).
  • Charles Schwab (SCHW): u$s0,32 por acción (13 Cedears).

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