Fin de una era en Italia: quebró el Brescia, un club donde pasaron figuras mundiales y de fuerte lazo con el fútbol argentino + Agregar ámbito en









La institución del fútbol italiano, fundada en 1911, dejó de existir oficialmente por una severa crisis económica. El club supo tener figuras icónicas en sus equipos y muchos argentinos.

Fin de una era en Italia: quebró el Brescia, un club con un fuerte lazo con el fútbol argentino

El Brescia Calcio, una de las entidades con mayor tradición en el ascenso y la máxima categoría del Calcio, quebró judicialmente y el fútbol italiano confirmó su desaparición.

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Tras afrontar una severa y prolongada crisis económica, la institución fundada en 1911 no pudo sortear las exigencias financieras, lo que derivó en su liquidación judicial definitiva luego de 114 años de historia.

El desplome de Brescia se aceleró, en rigor, hace un año y medio, cuando salieron a la luz irregularidades en el pago de sueldos e inconsistencias en el mercado de pases. Las investigaciones derivaron inicialmente en sanciones deportivas, una penalización de ocho puntos y un descenso que empeoró aún más la delicada situación económica. De hecho, el club no llegó siquiera a inscribirse en la Serie C y perdió su licencia federativa, clausurando cualquier posibilidad de supervivencia.

A lo largo de su trayectoria, el conjunto de la región de Lombardía logró transformarse en un club importante dentro del fútbol local. Pese a no haber alzado nunca un Scudetto de la Serie A, el “I Biancazzurri” se transformó en una prestigiosa cantera de talentos y en un destino atractivo para estrellas internacionales de la talla de Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Sandro Tonali, Luca Toni y Mario Balotelli, registrando además hitos deportivos como su participación en la Copa Intertoto de la UEFA a principios del presente siglo.

La legión argentina que dejó su huella en Lombardía El Brescia representó históricamente un refugio y una vidriera recurrente para el futbolista sudamericano, consolidando un lazo entrañable con la Argentina. En total, fueron 14 los representantes argentinos que vistieron la camiseta azul con la clásica "V" blanca en el pecho en distintas épocas, aportando su juego a la rica historia de la escuadra italiana.

Entre los nombres más rutilantes que pasaron por el club figura el de Pedro Manfredini, un delantero que se convirtió en uno de los pioneros argentinos en asentarse en la institución. Ya en tiempos contemporáneos, sobresale la figura de Matías Almeyda, quien aportó su experiencia en el tramo definitivo de su travesía por el fútbol peninsular. El último gran eslabón de esta cadena fue el delantero Rodrigo Palacio. El exatacante de Boca y de la Selección argentina recaló en el Brescia tras su exitoso ciclo en el Bologna, quemando allí sus últimas cartas profesionales antes de anunciar su retiro de las canchas tras haber brillado también en Genoa e Inter de Milán. El listado completo de los profesionales argentinos que defendieron los colores de la escuadra lombarda y que forman parte del legado eterno de la hoy extinta institución se completa con: José Juan Compagnucci

Pedro Manfredini

Carlos Aurellio

Andrés Yllana

Raúl González

Sebastián Saja

Matías Almeyda

Leandro Depetris

Luis Alfageme

Alejandro Delorte

Juan Antonio

Federico Rosso

Lautaro Rinaldi

Rodrigo Palacio

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