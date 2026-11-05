Plazo fijo en dólares: cuánto debés depositar para ganar u$d200

Las entidades muestran rendimientos dispares y el capital requerido cambia según la propuesta, el canal elegido y el horizonte de colocación.

Conservar los ahorros en moneda extranjera es una de las estrategias que eligen muchos argentinos para proteger su patrimonio frente a los movimientos del tipo de cambio. Sin embargo, tener dólares guardados no significa necesariamente que ese dinero genere una renta. Una alternativa para obtener intereses sin desprenderse de esa moneda es constituir un plazo fijo bancario.

Durante noviembre de 2026, las tasas que ofrecen las entidades financieras presentan diferencias importantes . Aunque los rendimientos en dólares suelen ser inferiores a los de las colocaciones en pesos, existen propuestas que permiten conseguir algunos ingresos adicionales con el capital depositado. La clave está en comparar las condiciones de cada institución y el período de inmovilización.

Las entidades financieras argentinas ofrecen distintas tasas para los depósitos en dólares . Varias instituciones que ofrecen una tasa del 1,25% anual.

Los depósitos en moneda extranjera permiten obtener una renta adicional sin convertir los ahorros a pesos.

Entre ellas se encuentran Banco Nación, Banco Provincia, Banco Piano, Banco Hipotecario, Banco Macro y Banco Galicia. BBVA, en tanto, informa un rendimiento del 1%. Otras entidades presentan porcentajes inferiores:

Para conseguir US$200 de intereses en un mes, el capital requerido depende directamente de la tasa pactada. El cálculo se realiza sobre la base de la TNA, multiplicada por los 30 días de la colocación y dividida por los 365 días del año.

Con las tasas relevadas, estos son algunos ejemplos de cuánto habría que depositar dependiendo el canal, que puede ser por sucursal o electrónico:

Sucursal : u$s310.329,18

: u$s310.329,18 Electrónico: u$s310.456,63

Los resultados son estimaciones de interés bruto, sin contemplar eventuales impuestos, cargos o condiciones particulares. También hay que tener presente que las tasas pueden cambiar y que cada entidad establece sus propios requisitos de contratación. El rendimiento definitivo será el correspondiente al momento en que se constituya el depósito.

La rentabilidad de una inversión depende de la tasa pactada y del tiempo durante el cual permanece inmovilizado el capital. Freepik

Plazo fijo en UVA o en dólares: ¿cuál conviene?

La elección entre una colocación en dólares y otra ajustada por UVA depende principalmente de la moneda en la que se quiere conservar el ahorro y del tiempo durante el cual se puede prescindir del dinero.

El plazo fijo en dólares permite mantener el capital en moneda extranjera y obtener un interés previamente establecido. Es una alternativa para quienes ya tienen dólares y no quieren convertirlos a pesos. Su principal atractivo es que el resultado se acredita en la misma moneda depositada, aunque las tasas suelen ser bajas.

El plazo fijo UVA funciona de otra manera. En este caso, el capital se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo, que se actualizan diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado con la inflación. Esto permite acompañar la evolución de los precios en pesos, aunque el resultado no está expresado en dólares.