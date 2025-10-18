Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 18 de octubre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 18 de octubre.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia , de este sábado 18 de octubre.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 17 de octubre

NACIONAL

1: 5167

2: 6980

3: 3226

4: 4144

5: 5981

6: 3355

7: 9228

8: 0182

9: 4476

10: 3491

11: 5407

12: 8479

13: 1699

14: 7923

15: 3204

16: 5891

17: 8809

18: 7672

19: 4072

20: 1862

Letras de la Nacional: CMMZ

PROVINCIA

1: 8508

2: 7323

3: 2868

4: 3808

5: 6411

6: 2240

7: 4542

8: 7701

9: 4772

10: 1760

11: 0217

12: 6754

13: 2395

14: 1507

15: 7145

16: 9020

17: 4133

18: 0911

19: 0590

20: 8888

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?