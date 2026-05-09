Vladimir Putin denunció a la OTAN durante el desfile del Día de la Victoria rusa

El mandatario brindó su discurso anual durante el desfile de la conmemoración de la victoria rusa sobre la Alemania nazi. En esta ocasión, recalcó el despliegue de tropas frente a Ucrania y señaló que el ente global "apoya a esa fuerza agresiva".

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio su discurso anual del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Allí aprovechó la oportunidad para justificar su guerra en desfile plaza roja 2026 y denunció a la OTAN como el actor que "apoya a la fuerza agresiva ucraniana".

Sus declaraciones se dieron durante celebraciones en varias partes de Rusia para conmemorar la fiesta nacional más importante del país, que recuerda la victoria de la Unión Soviética (URSS) sobre la Alemania nazi .

Ante cientos de militares, Putin afirmó que estaba librando una guerra "justa" y calificó a Ucrania de "fuerza agresiva" que está siendo "armada y apoyada por todo el bloque de la OTAN".

Antes de las celebraciones, Rusia y Ucrania acordaron respetar un alto el fuego de tres días , anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump . Tras el desfile, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de violar el alto el fuego , sin ofrecer detalles, mientras ese país no hizo comentarios.

Para el Desfile, fue la primera vez en años que no hubo vehículos blindados ni misiles balísticos . Sin embargo, numerosos militares marcharon por la Plaza Roja bajo estrictas medidas de seguridad.

Al dirigirse a la multitud, Putin conmemoró los sacrificios de los soldados de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial: "La gran hazaña de la generación de vencedores inspira a los soldados que llevan a cabo los objetivos de la operación militar especial de hoy", subrayó.

A su vez, agregó que "se enfrentan a una fuerza agresiva armada y apoyada por todo el bloque de la OTAN. Y a pesar de ello, nuestros héroes siguen adelante". El líder ruso procedió a elogiar a los ciudadanos de Rusia, al referirse a las contribuciones de los trabajadores al esfuerzo bélico, incluidos científicos, inventores, corresponsales militares, médicos y maestros.

desfile plaza roja 2026 Pare el desfile de este año, las autoridades anunciaron que el desfile de tropas se reduciría al alegar la "situación operativa actual". BBC

Entre los invitados extranjeros se encontraban el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el rey sultán Ibrahim de Malasia y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. Por su parte, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, además único representante de la UE presente, también fue fotografiado reuniéndose con Putin en el Kremlin antes del desfile.

En comparación con el desfile del 80 aniversario del año pasado, que contó con la presencia de 27 líderes mundiales, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en esta ocasión acudieron muchos menos líderes mundiales.

A pesar del desplazamiento de tropas y equipo militar hacia el frente, Rusia había seguido exhibiendo material bélico, como tanques, misiles y otras armas, hasta el momento. Pero la semana pasada, las autoridades anunciaron que el desfile de este año se reduciría, alegando la "situación operativa actual".

"Nuestros tanques están en plena acción ahora mismo", declaró el diputado ruso Yevgeny Popov a la BBC a principios de esta semana y agregó: "Los necesitamos más en el campo de batalla que en la Plaza Roja".

Donald Trump anunció una nueva tregua entre Rusia y Ucrania por tres días: "Estamos cerca del fin de la guerra"

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania por tres días. El cese comenzará el sábado e incluirá el intercambio de miles de rehenes por bando. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmaron la tregua.

La iniciativa surge en medio de nuevas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington, en coincidencia con las celebraciones rusas por el Día de la Victoria, el tradicional acto militar que se realiza cada 9 de mayo en Moscú a raíz del triunfo en la segunda guerra mundial ante la Alemania nazi.

“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, escribió el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social Truth Social en el que manifestó su optimismo respecto al fin del conflicto. La tregua, aseguró, podría marcar un punto de inflexión.

El acuerdo contempla un intercambio de prisioneros de guerra. Según comunicó Trump, Rusia y Ucrania se comprometieron a liberar a mil detenidos del bando contrario cada uno. De concretarse, será uno de los canjes más grandes desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.