SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
21 de marzo 2026 - 09:37

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 21 de marzo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 21 de marzo.

Los resultados de la Quniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 20 de marzo

Nacional

  • 6141
  • 4282
  • 9322
  • 2862
  • 0170
  • 3385
  • 7741
  • 7561
  • 3174
  • 4390
  • 8583
  • 6446
  • 7934
  • 9543
  • 7530
  • 1681
  • 9330
  • 5332
  • 5845
  • 9068

Provincial

  • 9849
  • 3410
  • 2148
  • 6934
  • 4414
  • 7403
  • 8124
  • 3518
  • 1835
  • 8886
  • 7017
  • 7576
  • 9027
  • 3466
  • 2758
  • 3805
  • 2287
  • 5515
  • 2236
  • 9843

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias