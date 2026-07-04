Especialista de Wall Street advirtió por el valor del dólar y pidió "tolerar un punto de cambio más alto" + Agregar ámbito en









El economista Alberto Ades también señaló que "el mercado de crédito soberano lee mejora, mientras el cambiario lee presión".

El tipo de cambio mayorista ascendió $0,5 y se posó en $1.488,5 para la venta.

La política monetaria de la actual gestión transita una contracara. En simultáneo a que continúa la política de fortalecimiento de las arcas del Banco Central y cae el riesgo país a índices del 2018, el dólar ingresa en una espiral ascendente que lleva tres semanas consecutivas. El desafío se posa, una vez más, en el tipo de cambio.

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Sobre ese punto se expresó Alberto Ades, economista y PhD de Harvard, que desde 1989 vive en EEUU y asesora a fondos que operan en Wall Street. “El tipo de cambio sería mejor que estuviera más alto. El dólar que tenemos ahora es barato”, consideró y señaló que un punto de equilibrio estaría más cercano entre los $1800 y los $1900.

En ese punto, reconoció que la modificación del tipo de cambio "va a tener impacto inflacionario” e insinuó la influencia del escenario electoral del 2027, señalando que se puede forzar a sostener “tipo de cambio barato”. “Argentina tiene que encontrar la forma de tolerar un punto de cambio más alto, aún cuando eso significa un poco más de inflación, que fue lo que ocurrió con Uruguay”, añadió.

Alberto Ades junto al presidente Milei. Alberto Ades analizó la tensión entre el tipo de cambio y el riesgo país Esta semana, en su newsletter El Mapa, el economista sostuvo que "la tensión del momento local" es que "el mercado de crédito soberano lee mejora, mientras el cambiario lee presión", en referencia a la subida del tipo de cambio en simultáneo a la reducción del riesgo país.

"Conviven porque responden a cosas distintas", continuó y explicó: "El crédito soberano mira la foto de mediano plazo: un ajuste fiscal que sigue en pie y una intención declarada de reformar el Banco Central. El dólar mira la caja diaria: la recaudación tributaria cayó en términos reales el mes pasado, la autoridad monetaria compra montos menores a los que necesitaría para acumular reservas genuinas, y julio trae aumentos estacionales que presionan la demanda de cobertura".

Es por ello que insistió que "defender el tipo de cambio con instrumentos financieros en vez de con reservas propias funciona mientras dure la paciencia del mercado, pero no es lo mismo que tener poder de fuego real antes del pago de deuda de mediados de mes".