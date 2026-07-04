El mentor económico de Javier Milei anticipó una mayor dolarización y vinculó el futuro económico al respaldo político

El economista Orlando Ferereres sostuvo que los ahorristas ya comenzaron a refugiarse en el dólar ante la percepción de un tipo de cambio barato. Además, comparó el escenario actual con la "tablita" de Martínez de Hoz.

El economista Orlando Ferreres , exviceministro de Economía y uno de los mentores intelectuales del presidente Javier Milei , analizó el presente del mercado cambiario y proyectó que el proceso de dolarización de los ahorros ya comenzó , impulsado por la percepción de que el dólar mantiene un valor atractivo para quienes buscan resguardar su capital.

En un contexto en el que el Gobierno apuesta a consolidar la desaceleración de la inflación mediante la estabilidad cambiaria, el comportamiento del tipo de cambio continúa siendo uno de los principales focos de debate entre los analistas de la city porteña .

Durante una entrevista, Ferreres aseguró que la conducta de los inversores ya refleja una mayor preferencia por la divisa estadounidense y consideró que esa tendencia podría profundizarse durante el próximo año.

“Yo creo que sí, va a haber un proceso de dolarización que ya empezó ahora. La gente dice ‘está barato el dólar, yo lo voy a comprar’ ”, sentenció Ferreres al referirse a las perspectivas del mercado cambiario.

El economista sostuvo que los ahorristas comenzaron a modificar sus decisiones de inversión ante la expectativa de que el tipo de cambio permanezca relativamente estable en el corto plazo.

La comparación con la "tablita" de Martínez de Hoz

Para explicar el funcionamiento del esquema actual, Ferreres estableció un paralelismo con la política cambiaria aplicada durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz a fines de la década de 1970.

“Esto me hace acordar a la tablita de Martínez de Hoz, que decía el tipo de cambio al que iba a vender el dólar mes por mes, y después la tasa de interés local era alta. Entonces la gente traía los dólares, colocaba a tasa de interés local y al mes sexto recompraba los dólares con una ganancia de hasta el 6% mensual, que era una enormidad”, explicó.

No obstante, aclaró que actualmente no existe un cronograma oficial de devaluación como en aquella época, aunque advirtió que el mercado actúa bajo una lógica similar. “Ahora no hay una tablita, pero hay una especie de tablita imaginaria que decís ‘igual el tipo de cambio no va a subir mucho’”, argumentó.

El ingreso de capitales está condicionado por la política

Para Ferreres, el escenario financiero todavía convive con un nivel de incertidumbre que limita el desarrollo de inversiones productivas, ya que el Gobierno continúa concentrando sus esfuerzos en consolidar el proceso de estabilización macroeconómica.

En ese sentido, remarcó que la llegada de capitales dependerá, en gran medida, de la confianza que genere la continuidad del rumbo económico que impulsa el Gobierno.

El consultor consideró que el respaldo político será determinante para sostener el modelo en los próximos años y vinculó esa expectativa con el resultado de la próxima elección presidencial. “Si hay confianza en que el Gobierno va a seguir y va a continuar con su política, estamos salvados. Y si no, hay un problema”, concluyó.