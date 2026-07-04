Que no te estafen con dólares falsos: las aplicaciones que te ayudan a detectarlos rápidamente

Existe una serie de herramientas que te permite revisar billetes desde el celular antes de efectuar cualquier operación.

Ante el aumento de los fraudes, existen maneras de chequear la veracidad de tus dólares.

Si bien todos los días circulan dólares en miles de operaciones comerciales, también se sabe que forman parte del ahorro de muchos argentinos. Lamentablemente, ese movimiento permanente abre la puerta a maniobras fraudulentas que pueden hacer que pierdas mucho dinero en apenas unos segundos.

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Ante esta situación, el celular pasó a ser un aliado para revisar distintas medidas de seguridad antes de aceptar un ejemplar. Actualmente existen aplicaciones oficiales y otras desarrolladas por terceros que ayudan a identificar señales sospechosas y te ofrecen toda la información necesaria para evitar riesgos.

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) , junto con la Junta de la Reserva Federal , desarrolló " Cash Assist ", una aplicación gratuita pensada para quienes trabajan con efectivo, aunque cualquier usuario puede descargarla para conocer las características de seguridad de los billetes estadounidenses.

Antes de hacer una operación con dólares, es necesario chequear que sean verdaderos.

La herramienta funciona como complemento del programa educativo sobre moneda de Estados Unidos y explica, de una manera muy simple, cuáles son los elementos que distinguen un billete auténtico de una posible falsificación.

Una de sus funciones principales consiste en escanear el ejemplar mediante la cámara del teléfono y una vez capturada la imagen, el sistema activa el Detector de Denominación , que identifica el valor del billete y muestra en pantalla las medidas de seguridad correspondientes a esa emisión.

La aplicación también incorpora el Simulador de Comprobación de Inclinación, una función que reproduce el comportamiento de los efectos ópticos presentes en determinados billetes, de tal manera que el usuario pueda comparar cómo deberían verse esos detalles al mover el papel moneda.

También ofrece una guía completa sobre marcas de agua, microimpresiones, hilos de seguridad y otros elementos incorporados por la Reserva Federal en cada denominación.

"Cash Assist" no certifica oficialmente que un ejemplar sea verdadero, pero su objetivo consiste en brindar información para que el usuario pueda detectar señales compatibles con una falsificación y actuar con mayor precaución. La aplicación puede descargarse tanto en dispositivos Android como en iPhone y la mayor parte de sus funciones sigue activa incluso sin conexión a internet.

Existen otras herramientas para corroborar la veracidad de un dólar. Magnific

Otras apps para detectar dólares falsos

Cash Reader Bill Identifier

Esta aplicación fue diseñada principalmente para personas con discapacidad visual y es compatible con más de 100 monedas y divisas de distintos países. A través de la cámara del celular identifica el billete y comunica su denominación mediante voz, vibración o texto en pantalla.

La edición gratuita ofrece funciones limitadas para determinados valores, mientras que la versión completa tiene algunas mejoras. Aunque su objetivo principal es reconocer denominaciones y no autenticar billetes, puede servir como apoyo para verificar rápidamente el dólar recibido.

MCT Money Reader

Otra alternativa disponible es MCT Money Reader, que identifica distintas monedas en pocos segundos sin necesidad de conexión a internet. La aplicación ofrece soporte en varios idiomas y convierte la información en audio mediante la función de texto a voz, una característica pensada para personas con baja visión.

Su finalidad consiste en reconocer el valor del billete pero no determina del todo si es auténtico, aunque puede complementar otras revisiones antes de concretar una operación.

Banknote Scanner

Banknote Scanner está disponible tanto para Android como para iOS y permite escanear billetes para obtener datos como la denominación, el número de serie y otra información relacionada con la pieza.

La aplicación incorpora herramientas para coleccionistas, ya que permite almacenar los billetes digitalizados e incluso identificar ejemplares poco frecuentes. A diferencia de otras opciones, requiere conexión a internet porque el reconocimiento se realiza mediante servidores externos.

Más allá de estas aplicaciones, ningún programa garantiza al 100% la autenticidad de un billete, las herramientas digitales funcionan como un complemento para revisar las medidas de seguridad incorporadas por la Reserva Federal. Si durante una operación aparece alguna duda sobre un ejemplar, lo más recomendable es no aceptarlo hasta verificarlo por otros medios.