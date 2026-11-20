El dólar oficial minorista cerró a $1.545 para la compra y a $1.595 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.598,97 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 20 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Deuda, reservas y dolarización: las tres alertas del mercado sobre el plan económico de Milei para 2027
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El dólar oficial tuvo su mayor suba semanal en 19 meses: minorista superó los $1.600 y la brecha con el CCL rozó el 14%
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.580.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.645 para la compra y a $1.665 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.790,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 13.3%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.682,79 y la brecha con el dólar oficial es de 6.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.073,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.777,94.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s58.231, según Binance.
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