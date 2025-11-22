SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de noviembre 2025 - 09:18

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 22 de noviembre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 22 de noviembre.

loteria quini loto.jpg

Resultados de la Quiniela Nacional de ayer, viernes 21 de noviembre

Nocturna

Informate más

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0867
  • 2: 6384
  • 3: 7416
  • 4: 6636
  • 5: 6167
  • 6: 3937
  • 7: 0228
  • 8: 1870
  • 9: 5900
  • 10: 6426
  • 11: 5321
  • 12: 5331
  • 13: 0760
  • 14: 0931
  • 15: 8425
  • 16: 3254
  • 17: 6634
  • 18: 9598
  • 19: 6195
  • 20: 8821

Letras de la Nacional: JQXZ

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
  • 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
  • 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
  • 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
  • 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
  • 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
  • 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
  • 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
  • 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias