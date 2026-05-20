Temor por el crecimiento del hantavirus en Buenos Aires: los casos aumentaron un 50% y ya hubo siete muertes

La provincia de Buenos Aires registró un fuerte aumento de contagios y fallecimientos por hantavirus en meses de baja circulación.

La provincia de Buenos Aires atraviesa un aumento inusual de casos de hantavirus durante meses de baja circulación.

La provincia de Buenos Aires confirmó 18 casos de hantavirus y siete muertes en lo que va de 2026 , una cifra que representa un aumento cercano al 50% respecto al mismo período del año pasado y que genera preocupación porque el brote ocurre fuera de la temporada habitual de circulación del virus.

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Según los últimos boletines epidemiológicos bonaerenses, en el mismo tramo de 2025 se habían reportado 12 contagios. Además del incremento de casos, las autoridades sanitarias advirtieron sobre una combinación preocupante de más contagios, alta mortalidad y actividad sostenida durante otoño e invierno .

El Ministerio de Salud bonaerense señaló que la situación actual rompe con la estacionalidad histórica del hantavirus , ya que los meses de otoño e invierno suelen registrar una circulación mucho menor de la enfermedad.

“Si bien históricamente el período otoño-invierno presenta menor incidencia, en este momento se registra una situación de brote”, indicaron los informes oficiales.

Especialistas investigan las causas detrás del crecimiento de contagios y fallecimientos registrados en 2026.

Uno de los indicadores utilizados para medir la circulación es el índice epidémico, que actualmente alcanza 1,67, muy por encima del umbral de brote fijado en 1,25.

Especialistas reconocieron además que todavía existen “pocas certezas” sobre las causas del comportamiento actual del virus. La preocupación crece porque la suba detectada durante 2025 no se frenó y continúa aumentando durante 2026.

La elevada mortalidad mantiene en alerta a las autoridades

Otro de los factores que más inquieta a los especialistas es la alta tasa de letalidad. Con siete fallecidos sobre 18 casos confirmados, el nivel de mortalidad se mantiene por encima de los valores históricos observados en años anteriores.

El hantavirus puede comenzar con síntomas generales como fiebre, dolores musculares y malestar, pero en pocos días puede evolucionar hacia un cuadro severo conocido como síndrome cardiopulmonar, que requiere internación urgente y puede derivar en la muerte.

hantavirus contagio.png Autoridades sanitarias advirtieron que la letalidad del hantavirus continúa en niveles elevados.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la detección temprana, el seguimiento de casos sospechosos y la derivación rápida a centros de mayor complejidad.

El brote del crucero amplificó la preocupación sanitaria

La alarma sanitaria también creció después del brote relacionado con un crucero que había partido desde Ushuaia. Una pareja desarrolló la enfermedad y murió tras el viaje, mientras que la investigación ya detectó 10 personas infectadas y tres fallecimientos vinculados a ese episodio.

A raíz de la situación, un equipo del Instituto Malbrán instaló un laboratorio especial en zonas de bosques y costas de Tierra del Fuego para rastrear la presencia del virus en roedores silvestres.

crucero hantavirus.jpg 2 El brote vinculado a un crucero en Ushuaia amplificó la preocupación sanitaria a nivel nacional.

El operativo incluye unas 200 trampas distribuidas en áreas consideradas clave según los movimientos realizados por los pasajeros infectados antes de embarcar.

Cómo se transmite el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus se transmite principalmente mediante el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, especialmente el ratón colilargo. El contagio suele producirse al inhalar partículas virales presentes en ambientes contaminados con orina o excrementos.

En algunas variantes del virus, como ciertas cepas del tipo Andes que circulan en Argentina, también puede existir transmisión entre personas, aunque en menor medida.

Hasta el momento, los informes oficiales no detallaron las variantes específicas involucradas en los casos actuales ni la distribución geográfica precisa del brote, información considerada clave para comprender el comportamiento epidemiológico de la enfermedad y definir estrategias de control.