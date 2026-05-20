El dólar encadena leves rebotes, mientras el mercado recalcula inflación para 2026

La divisa oficial anotó su tercera suba consecutiva y el blue escaló hasta $1.435. En paralelo, un informe de FocusEconomics proyectó un dólar oficial cerca de $1.687 para fin de año, mayor inflación y menor crecimiento económico para la Argentina.

El dólar oficial volvió a subir este martes y quedó nuevamente al borde de los $1.400, en una rueda marcada por la fuerte liquidación de divisas del agro, el seguimiento del mercado sobre las reservas del Banco Central (BCRA) y nuevas proyecciones privadas que anticipan un dólar más alto, mayor inflación y menor crecimiento económico para la Argentina en 2026.

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $1 y cerró en $1.398 para la venta, acumulando así su tercera jornada consecutiva al alza. Aun así, la cotización continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijado por el BCRA, que actualmente se ubica en $1.738,49, una diferencia del 24,4%.

En el mercado se operaron más de u$s571 millones en el segmento de contado, mientras que los contratos de dólar futuro mostraron movimientos mixtos para 2026 y subas en las posiciones de 2027. Actualmente, el mercado “pricea” un dólar mayorista en torno a los $1.406,5 para fines de mayo y cerca de $1.629 para diciembre.

En el segmento minorista, el dólar permaneció estable en $1.420 en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta volvió a ubicarse en $1.846.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó en $1.433,40 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.493,35. En paralelo, el dólar blue avanzó $15 y cerró a $1.435 para la venta, ampliando nuevamente la brecha frente al oficial.

El economista Gustavo Ber sostuvo que el tipo de cambio volvió a testear la zona de los $1.400, un nivel que históricamente funcionó como una “resistencia táctica” durante períodos de fuerte liquidación del agro. “Aun así, y mientras el BCRA vuelve a impulsar un mayor ritmo de compras, un gradual reacomodamiento podría tener espacio tras la apreciación cambiaria acumulada en los últimos tiempos, siempre que no afecte el objetivo de desinflación”, explicó.

En ese contexto, el mercado sigue monitoreando si el Banco Central logra aprovechar esta etapa de mayor oferta privada de dólares para reforzar reservas antes de un segundo semestre donde históricamente aumenta la demanda de cobertura cambiaria.

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FocusEconomics proyecta un dólar más alto para fin de año

En paralelo, un nuevo informe de la consultora internacional FocusEconomics encendió señales de alerta sobre la economía argentina para 2026. El relevamiento, elaborado a partir de estimaciones de bancos y consultoras locales e internacionales, proyectó un dólar oficial de $1.686,7 para diciembre de este año y una cotización cercana a los $1.975 para 2027.

Aunque las previsiones prácticamente no cambiaron respecto del informe anterior, el estudio refleja una expectativa de depreciación gradual del peso argentino.

“El Banco Central continuará permitiendo una depreciación progresiva del peso para evitar un atraso cambiario”, sostuvo el reporte.

Actualmente, el dólar se mantiene relativamente estable gracias al ingreso de divisas provenientes del agro y del sector energético, especialmente por el crecimiento de Vaca Muerta y las exportaciones vinculadas a hidrocarburos.

Sin embargo, el informe advirtió que el contexto internacional y la inflación continúan representando riesgos importantes para la economía local.

Las perspectivas inflacionarias también empeoraron respecto de los cálculos previos. Según FocusEconomics, la inflación promedio de 2026 se ubicaría en 30,4%, por encima del 29% proyectado anteriormente, mientras que diciembre cerraría con una suba interanual de precios del 28,2%.

El documento remarcó que, aunque la inflación anual mostró cierta desaceleración, la inflación mensual volvió a acelerarse y ya acumula siete meses consecutivos de incremento.

Entre los factores que presionan sobre los precios aparecen el encarecimiento internacional de la energía y las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente, especialmente tras el impacto sobre el petróleo y el estrecho de Ormuz.