Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 28 de marzo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 28 de marzo.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 8988

2: 0767

3: 9297

4: 2470

5: 2577

6: 4134

7: 3747

8: 7746

9: 7464

10: 9130

11: 5245

12: 4222

13: 3189

14: 9689

15: 3435

16: 0826

17: 4697

18: 0992

19: 9942

20: 4499

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.