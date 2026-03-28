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28 de marzo 2026 - 08:59

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 28 de marzo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 28 de marzo.

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 27 de marzo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 9788
  • 2: 2140
  • 3: 4825
  • 4: 9119
  • 5: 5864
  • 6: 9304
  • 7: 8881
  • 8: 5936
  • 9: 8161
  • 10: 7170
  • 11: 0034
  • 12: 2855
  • 13: 1082
  • 14: 9504
  • 15: 4565
  • 16: 1585
  • 17: 7704
  • 18: 1341
  • 19: 9930
  • 20: 1388

Letras de la Nacional: OBFS

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8988
  • 2: 0767
  • 3: 9297
  • 4: 2470
  • 5: 2577
  • 6: 4134
  • 7: 3747
  • 8: 7746
  • 9: 7464
  • 10: 9130
  • 11: 5245
  • 12: 4222
  • 13: 3189
  • 14: 9689
  • 15: 3435
  • 16: 0826
  • 17: 4697
  • 18: 0992
  • 19: 9942
  • 20: 4499

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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