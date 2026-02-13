Raízen avanza con la venta de activos en Argentina

El CEO Nelson Gomes confirmó que el proceso sigue según lo previsto. Mercuria estaría cerca de adquirir la refinería Dock Sud y unas 700 estaciones de servicio por más de u$s1.000 millones.

Un eventual acuerdo podría superar los u$s1.000 millones, aunque hasta el momento no se firmó ningún contrato y las negociaciones siguen en curso

El director ejecutivo de Raízen , Nelson Gomes, aseguró que el proceso de venta de los activos de la compañía en Argentina avanza según lo previsto y estimó que las negociaciones podrían completarse durante este año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una conferencia telefónica para presentar los resultados trimestrales, el ejecutivo explicó que la compañía continuará con su estrategia de desinversión y simplificación de su estructura, especialmente en aquellas unidades que no están generando el retorno esperado.

Según personas familiarizadas con la operación, la firma global de trading energético Mercuria Energy Group está cerca de adquirir la refinería Dock Sud y cientos de estaciones de servicio en Argentina que actualmente pertenecen a Raízen.

Un eventual acuerdo podría superar los u$s1.000 millones, aunque hasta el momento no se firmó ningún contrato y las negociaciones siguen en curso. Las partes involucradas declinaron hacer comentarios públicos sobre la operación.

La refinería Dock Sud, ubicada en Buenos Aires, tiene una capacidad de procesamiento de 101.000 barriles diarios, lo que la convierte en la tercera más grande del país, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En paralelo, la red de aproximadamente 700 estaciones de servicio representa cerca del 19% de las ventas de combustibles en el mercado argentino, de acuerdo con cifras del sector.

Contexto financiero y presión sobre la compañía

Raízen, controlada por Shell Plc y el conglomerado brasileño Cosan SA, enfrenta crecientes desafíos financieros. Las agencias Fitch Ratings y S&P Global Ratings recortaron su calificación crediticia a nivel de bono basura, al advertir sobre una creciente escasez de liquidez.

La compañía arrastra un elevado nivel de deuda tras inversiones significativas en plantas de biocombustibles a base de residuos, proyectos que no generaron la demanda esperada. La rebaja en la nota crediticia derivó en una fuerte caída en el precio de sus bonos durante la última semana.

En este escenario, los accionistas controlantes, Cosan y Shell, se comprometieron a aportar capital para alcanzar una solución definitiva a los problemas financieros de la empresa, según indicó Gomes.

Interés estratégico en el mercado argentino

Para Mercuria, la operación implicaría reforzar su presencia en el negocio de refinación en Argentina. La firma ya cuenta con activos en el país a través de su participación mayoritaria en Phoenix Global Resources, compañía que desarrolla proyectos en la Patagonia.

El movimiento se produce en un contexto de desregulación del mercado energético impulsado por el presidente Javier Milei, quien eliminó controles sobre los precios del crudo y los combustibles en la primera etapa de su gestión.

La eventual compra también se inscribe en una tendencia más amplia: grandes casas de comercio de materias primas buscan adquirir activos petroleros para sostener márgenes en un escenario internacional que todavía refleja las distorsiones generadas tras la invasión rusa a Ucrania.

Por ahora, la venta de los activos argentinos de Raízen sigue su curso y, según la conducción de la compañía, debería definirse a lo largo de 2026.