Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 7 de febrero.
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de febrero
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 7 de febrero.
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 5 de febrero
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 4 de febrero
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 6 de febrero
Nacional
- 1: 3438
- 2: 0274
- 3: 5956
- 4: 6156
- 5: 6047
- 6: 3476
- 7: 9747
- 8: 1563
- 9: 8988
- 10: 3549
- 11: 2735
- 12: 2021
- 13: 1265
- 14: 6207
- 15: 3262
- 16: 9434
- 17: 0996
- 18: 2306
- 19: 2843
- 20: 9525
Letras de la Nacional: CNST
Provincia
- 1: 2329
- 2: 7694
- 3: 3965
- 4: 7578
- 5: 1566
- 6: 7592
- 7: 9629
- 8: 4478
- 9: 4700
- 10: 0705
- 11: 4561
- 12: 6154
- 13: 0465
- 14: 7267
- 15: 4213
- 16: 7925
- 17: 8668
- 18: 2127
- 19: 2188
- 20: 9918
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.
- Temas
- Quiniela
Dejá tu comentario