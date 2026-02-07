SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de febrero 2026 - 09:00

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de febrero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 7 de febrero.

loteria quini loto.jpg

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 6 de febrero

Nacional

Informate más
  • 1: 3438
  • 2: 0274
  • 3: 5956
  • 4: 6156
  • 5: 6047
  • 6: 3476
  • 7: 9747
  • 8: 1563
  • 9: 8988
  • 10: 3549
  • 11: 2735
  • 12: 2021
  • 13: 1265
  • 14: 6207
  • 15: 3262
  • 16: 9434
  • 17: 0996
  • 18: 2306
  • 19: 2843
  • 20: 9525

Letras de la Nacional: CNST

Provincia

  • 1: 2329
  • 2: 7694
  • 3: 3965
  • 4: 7578
  • 5: 1566
  • 6: 7592
  • 7: 9629
  • 8: 4478
  • 9: 4700
  • 10: 0705
  • 11: 4561
  • 12: 6154
  • 13: 0465
  • 14: 7267
  • 15: 4213
  • 16: 7925
  • 17: 8668
  • 18: 2127
  • 19: 2188
  • 20: 9918

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias