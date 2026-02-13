La Selección que le robó todos los jugadores a Países Bajos y clasificó al Mundial 2026 + Seguir en









Clasificó a la Copa del Mundo por primera vez en su historia, pero para eso ideó un plan de nacionalización que le brindó mucha jerarquía.

Este combinado nacional disputará la Copa del Mundo por primera vez. Coca-Cola

Armar un equipo competitivo para disputar la máxima cita del fútbol no siempre requiere de una cantera propia. Aprovechando las reglas vigentes, una asociación logró formar un plantel de jerarquía convenciendo a decenas de profesionales neerlandeses para que aseguren su presencia en el Mundial 2026 sin depender de los formados en sus tierras.

Esta maniobra permitió ensamblar un grupo repleto de figuras internacionales. El proyecto dio resultados y ahora este equipo inédito se prepara para competir contra las grandes potencias en la fase de grupos, por primera vez en su historia.

Bacuna Curazao Getty Curazao ha logrado incrementar la jerarquía de su plantel con varios jugadores nacidos en Países Bajos. Getty Images El plan de Curazao para conseguir la histórica clasificación al Mundial 2026 La estrategia consistió en rastrear y seducir a jugadores nacidos en los Países Bajos pero con raíces en Curazao. Al ser un país constituyente del reino neerlandés, la federación convenció a varias figuras de primer nivel de representar sus colores en el fútbol internacional en lugar de esperar un llamado de la Naranja Mecánica.

Para liderar este proyecto, se contrató al experimentado técnico Dick Advocaat, quien le dio una estructura sólida al plantel. Gracias a la incorporación de futbolistas con recorrido europeo como Tahith Chong, los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, el histórico capitán Cuco Martina, el arquero Eloy Room, Vurnon Anita y el delantero Jürgen Locadia, la isla dominó su grupo en las eliminatorias de la Concacaf y consiguió el pasaje directo al Mundial 2026.

Curazao mundial Curazao buscará hacer historia en su primera Copa del Mundo. AFP El fixture de Curazao para su estreno en el Mundial El debut absoluto de Curazao en el Mundial 2026 ya tiene sus fechas confirmadas tras el sorteo oficial. El calendario determinó que integrarán el Grupo E, donde deberán medirse ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Los tres encuentros programados para la primera etapa del certamen se disputarán íntegramente en ciudades de Estados Unidos. A continuación, el detalle de los compromisos: vs. Alemania , Houston Stadium, domingo 14 de junio a las 14:00 horas.

, Houston Stadium, vs. Ecuador , Kansas City Stadium, sábado 20 de junio a las 21:00 horas.

, Kansas City Stadium, vs. Costa de Marfil, Philadelphia Stadium, jueves 25 de junio a las 17:00 horas.