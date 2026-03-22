Ramos Mejía: un policía baleó a delincuentes que intentaron robarle y uno de ellos está grave + Seguir en









El hecho ocurrió el viernes por la noche. Todo el asalto fue grabado por una cámara de seguridad privada.

Un policía se enfrentó a tiros con delincuentes que intentaron asaltarlo en Ramos Mejía.

En la localidad de Ramos Mejía, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se enfrentó a tiros con dos hombres que intentaron robarle el auto. El incidente tuvo lugar el viernes por la noche en el cruce de Rosales y Fray Cayetano. El oficial involucrado fue identificado como Diego Méndez, quien es jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Don Bosco. Uno de los de los acusados huyó y el otro fue puesto a disposición de la justicia.

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Los asaltantes, que se desplazaban en un automóvil Peugeot 208, amenazaron al efectivo con un arma de fuego a través del vidrio para intentar robarle. Según informaron voceros de la policía, Diego Méndez se dio a conocer como oficial y utilizó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros para repeler el ataque.

Durante el intercambio de disparos, uno de los atacantes resultó herido y quedó tendido a corta distancia, mientras que su compañero logró darse a la fuga. La secuencia completa quedó registrada por una cámara de vigilancia vecinal, material que será fundamental para la investigación.

Intento de robo en Ramos Mejía: el video video de intento de robo en Ramos Mejía Video del intento de robo en Ramos Mejía registrado por las cámaras de seguridad. El sospechoso capturado fue identificado como Marcelo David González, un hombre de 41 años que presentaba una herida de bala en el tórax y un roce de proyectil en el rostro. Al momento de su detención, portaba una pistola marca Bersa calibre .380 cinco proyectiles, la cual contaba con un pedido de secuestro vigente desde junio de 2025 tras ser denunciada como robada en una comisaría de San Martín.

Asimismo, se determinó que el automóvil Peugeot 208 utilizado por los delincuentes también era robado, con una orden de incautación emitida a comienzos de marzo por una dependencia policial de Morón.

El imputado quedó a disposición de la UFI N°20 en una causa que fue caratulada como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”.

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