Tragedia en Santa Fe: una policía federal murió baleada por su hijo de 15 años + Seguir en









La víctima, identificada como Rosalía Yamila La Roza, tenía 44 años y prestaba servicio en la División Unidad Operativa Federal Rosario. El adolescente efectuó el disparo durante una discusión doméstica y fue él mismo quien llamó al servicio de emergencias.

Luego del hecho, el hijo de la víctima quedó bajo resguardo de su padre.

Una cabo de la Policía Federal Argentina murió este sábado luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de su hijo de 15 años durante una discusión en su casa de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda ubicada sobre la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. La mujer, identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, se encontraba fuera de servicio y cumplía funciones en la División Unidad Operativa Federal Rosario.

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De acuerdo a la reconstrucción parcial realizada por los investigadores, en el transcurso de la discusión el menor tenía un arma de fuego en su poder y efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima. Tras lo ocurrido, fue el propio adolescente quien llamó a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias. Minutos después, el personal médico llegó al domicilio y trasladó a la mujer al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario, con diagnóstico de herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica.

La víctima ingresó al HECA en estado crítico y fue intubada mientras los equipos médicos intentaban reanimarla. Sin embargo, su estado era gravísimo y murió pese a los esfuerzos del personal de salud. Las fuentes consultadas confirmaron que La Roza falleció cerca de las 19.45, según informó el médico de guardia a la comisaría 16, que intervino en el caso.

El arma utilizada no fue identificada formalmente hasta el momento, por lo cual las autoridades trabajan para determinar su procedencia y si pertenecía a la fuerza federal. La pregunta sobre el origen del arma es central en la investigación: si se confirma que era el arma reglamentaria de la agente, el caso derivará en una revisión de los protocolos de custodia y guarda de armamento en los hogares del personal policial con hijos menores a cargo.

El adolescente quedó bajo la tutela de su padre, también policía Luego del hecho, el hijo de la víctima quedó bajo resguardo de su padre, quien es efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe y expareja de La Roza. La circunstancia de que ambos progenitores fueran efectivos de fuerzas de seguridad distintas agrega una dimensión institucional al caso que los investigadores deberán considerar al momento de establecer el origen y la tenencia del arma homicida.

En la investigación interviene la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que ya realizó las pericias en el domicilio y levantó rastros junto con otros procedimientos de rigor. El jefe de la DUOF Rosario, el subcomisario Víctor Alfonso, se trasladó al lugar del hecho, y familiares de la víctima permanecieron acompañados por personal policial en el hospital mientras avanzaban las actuaciones judiciales. Dado que el presunto autor del disparo es menor de edad, la causa tramitará ante el fuero de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Santa Fe.