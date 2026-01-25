Rescataron a siete argentinos en Punta del Este tras el vuelco de su lancha + Seguir en









Una familia entera fue auxiliada en el mar uruguayo por dos personas que circulaban en una moto de agua.

Siete argentinos fueron rescatados del mar en Punta del Este.

Una familia argentina fue rescatada en el mar de Punta del Este luego de que la lancha en la que viajaban volcara. Dos personas que circulaban en una moto de agua vieron el incidente y se acercaron inmediatamente a ayudar a los siete tripulantes que habían quedado a la deriva, entre ellos dos niños de 2 y 14 años.

Mientras ayudaban a llevar a los integrantes de la familia a una embarcación más grande para que pudieran regresar a tierra, un yate que navegaba por la zona también advirtió el hecho y se sumó al rescate. Allí quedaron resguardados mientras recurrían a la asistencia de Prefectura Nacional Naval de Uruguay.

Una vez que llegaron los oficiales de Prefectura, confirmaron que ninguno de los tripulantes estuviera herido, y se encargaron de remolcar la lancha volcada desde la escollera de Boca Grande, donde tuvo lugar el accidente, hasta la explanada del puerto.

El milagroso rescate de un hombre en Uruguay después de pasar 10 horas en el mar Apenas dos días antes, Daniel Alfredo Crisci, abogado argentino de 58 años, fue protagonista de una extensa y tensa odisea en la costa de Uruguay. El episodio comenzó el jueves, cuando retiró su moto acuática de la guardería náutica de Solanas con la intención de navegar hasta Piriápolis.

Sin embargo, nunca regresó en el horario previsto y su ausencia encendió las alarmas. Tras el aviso de su esposa, la Prefectura del Puerto de Punta del Este activó un amplio operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche.

El turista, oriundo de Olivos y vinculado laboralmente a una inmobiliaria familiar junto a su hermano Antonio, permaneció más de 10 horas en el mar luego de sufrir un desperfecto mecánico que lo dejó inmovilizado. Recién fue localizado en la mañana del viernes, cuando una embarcación de la Armada Nacional de Uruguay logró divisarlo mar adentro. Finalmente, Crisci fue escoltado hasta el Puerto de Punta del Este, donde prestó declaración y quedó a disposición para la evaluación médica correspondiente.