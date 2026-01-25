La tormenta invernal Fern azota EEUU: nieve, frío extremo y temperaturas récord alertan a 140 millones de personas

El temporal provoca nevadas intensas, hielo y frío polar, con apagones, rutas congeladas y más de 13.500 vuelos cancelados en todo el país

La tormenta invernal Fern avanza este fin de semana sobre gran parte de Estados Unidos , afecta a más de 140 millones de personas y ya provocó la cancelación de al menos 13.500 vuelos , en un escenario marcado por nevadas intensas, acumulación de hielo, frío extremo y cortes de energía que podrían extenderse durante varios días.

El fenómeno, considerado “inusualmente extenso” por los especialistas, se desplaza desde el sur hacia el noreste del país y mantiene bajo alerta a regiones que van desde Nueva México hasta Nueva Inglaterra. Las autoridades advirtieron por rutas congeladas, interrupciones en el suministro eléctrico y graves complicaciones en el transporte aéreo y la vida cotidiana.

Tras impactar en el sur estadounidense, los meteorólogos anticiparon que Fern continuará su recorrido hacia el noreste , con acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros en ciudades clave como Washington, Nueva York y Boston. Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que distingue a esta tormenta es la combinación entre hielo persistente y una posterior ola de frío intenso.

“Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, inmediatamente después, va a hacer muchísimo frío”, explicó Allison Santorelli, meteoróloga del NWS. “La nieve y el hielo van a tardar mucho en derretirse y no van a desaparecer pronto, lo que va a dificultar cualquier tarea de recuperación ”, añadió.

En zonas del sudeste de Oklahoma, el este de Texas y partes de Luisiana ya se registraron acumulaciones de hielo de hasta 0,6 centímetros, mientras que en sectores de Luisiana, Mississippi y Tennessee el espesor podría alcanzar los 2,5 centímetros . Especialistas advirtieron que los daños podrían ser comparables a los provocados por un huracán.

Apagones y riesgo para la población

Durante la mañana del sábado se reportaron más de 112.000 cortes de energía en todo el país, con Texas, Luisiana y Nuevo México entre los estados más afectados.

En el centro-norte del país, las sensaciones térmicas descendieron hasta los -40°C, un nivel que implica riesgo de congelamiento en apenas diez minutos de exposición al aire libre. En Texas, el pronóstico reavivó el recuerdo de la tormenta de hielo de 2021, que dejó sin electricidad a gran parte del estado y causó más de 200 muertes.

G_dbXN7WQAAiHwK El temporal provocó apagones, rutas congeladas y la cancelación de más de 13.500 vuelos.

Vuelos cancelados y actividades suspendidas

Del total de vuelos cancelados, cerca de 9.600 estaban programados para este domingo. Según la consultora Cirium, la jornada representa el mayor evento de cancelaciones desde la pandemia, con más del 29% de los vuelos de salida de Estados Unidos anulados.

Aeropuertos clave como los de Washington, Dallas-Fort Worth, Atlanta, Nueva York y Filadelfia registraron interrupciones masivas. Solo en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, el 97% de las salidas previstas fueron canceladas. American Airlines, Delta, Southwest, United y JetBlue informaron miles de suspensiones en conjunto.

El impacto también alcanzó a la vida social y educativa: se cancelaron misas, carnavales, clases y eventos culturales. En Luisiana, varios desfiles de Mardi Gras fueron reprogramados, mientras que distritos escolares de Filadelfia y Houston anunciaron el cierre de escuelas el lunes.

74DXOHDLXRDBFAKPSPM3YU6WRE Autoridades estatales declararon la emergencia y pidieron evitar desplazamientos innecesarios.

Estados en emergencia y llamados a la precaución

La tormenta fue provocada por el ingreso de una masa de aire ártico desde Canadá. Más de veinte estados declararon la emergencia para agilizar recursos federales. El presidente Donald Trump aseguró que su administración coordina acciones con autoridades estatales y locales, mientras gobernadores pidieron a la población evitar traslados.

En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger instó a los residentes a prepararse con abrigo, mantas y alimentos. En Georgia, el meteorólogo jefe Will Lanxton advirtió que el estado podría enfrentar “quizás la mayor tormenta de hielo en más de una década” y remarcó: “El hielo es un desafío completamente distinto a la nieve. No se puede manejar”.

6731f75325cfe.r_d.2717-1559-0 Aeropuertos clave, como Nueva York y Washington, registraron cancelaciones masivas.

Nueva York bajo máxima alerta

La ciudad de Nueva York se prepara para una de las nevadas más intensas de los últimos años. El alcalde Zohran Mamdani aseguró que se desplegará “la mayor operación de combate a la nieve del país” y advirtió que será el período más frío sostenido en casi ocho años.

“Cada agencia está trabajando en perfecta coordinación con las demás. Estamos plenamente equipados y listos para cualquier condición invernal”, afirmó. Además, continúa vigente el “Código Azul” para asistir a personas en situación de calle, con refugios y hospitales operativos y equipos recorriendo los cinco distritos.