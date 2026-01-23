Más de 10 horas a la deriva en punta del Este: así fue el rescate del turista argentino que se negó a recibir asistencia

El hombre se había extraviado con su moto acuática. El hecho ocurrió en la costa de Punta del Este.

La travesía de Daniel Alfredo Crisci , abogado argentino de 58 años , se transformó en una extensa y tensa odisea en la costa de Uruguay . El episodio comenzó el jueves , cuando retiró su moto acuática de la guardería náutica de Solanas con la intención de navegar hasta Piriápolis .

Sin embargo, nunca regresó en el horario previsto y su ausencia encendió las alarmas. Tras el aviso de su esposa, la Prefectura del Puerto de Punta del Este activó un amplio operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche.

El turista, oriundo de Olivos y vinculado laboralmente a una inmobiliaria familiar junto a su hermano Antonio , permaneció más de 10 horas en el mar luego de sufrir un desperfecto mecánico que lo dejó inmovilizado. Recién fue localizado en la mañana del viernes , cuando una embarcación de la Armada Nacional de Uruguay logró divisarlo mar adentro.

Según relataron desde Prefectura , Crisci explicó que la moto de agua presentó una falla técnica que le impidió continuar la navegación. Al momento de ser encontrado, manifestó sentir mucho frío y, en un primer momento, rechazó recibir asistencia médica .

“Próximo a las 06.30, después de hacer una búsqueda de toda la noche, la Route 15, que venía desplegada desde Montevideo hacia Piriápolis realizando un patrón de búsqueda, divisa una moto de agua de similares características a lo que estábamos buscando”, explicó el prefecto Sebastián Sorribas en declaraciones a Cadena del Mar . Y agregó: “El hombre tenía un tema mecánico que recién había subsanado”.

El funcionario precisó además: “De acuerdo a lo que declara, no necesita asistencia médica”. No obstante, indicó que fue hidratado, dado que “es algo fundamental en cualquier persona que se encuentra en el mar”.

“Está sumamente consciente, sabe lo que le pasó, no tiene ningún tipo de dolor. Estaba con un poco de frío, natural de estar diez horas en el mar”, completó.

Lo trasladaron pese a su resistencia

Consultado sobre la decisión de trasladarlo a puerto pese a su negativa inicial, Sorribas aclaró: “Cuando se lo encuentra, había logrado subsanar el tema mecánico hacía minutos. Él manifestó su intención de ir a Solanas por sus propios medios”. Sin embargo, remarcó que, ante una denuncia por persona desaparecida y tras un despliegue de esa magnitud, el protocolo es claro.

“Después de que se realiza un operativo como este, se lo sube a bordo, se le da la mayor seguridad, lo quiera o no, y se lo traslada a la Prefectura, porque puede estar bajo los efectos de la adrenalina y el shock”, sostuvo el prefecto.

La noticia generó preocupación entre vecinos y conocidos de Olivos, quienes se acercaron a la inmobiliaria de la familia Crisci en busca de información. Antonio, hermano del rescatado, también se encontraba en Punta del Este al momento del operativo.

El operativo de búsqueda

En un comunicado difundido este viernes, la Armada Nacional de Uruguay informó que el jueves a las 20.35 se activó formalmente un operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) tras recibirse el aviso por un motonauta desaparecido en el tramo marítimo entre Solanas y Piriápolis.

El Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota desplegó de inmediato distintos medios: embarcaciones neumáticas, lanchas, y unidades de la Aviación Naval, entre ellas un avión Beechcraft B200, un helicóptero AB-412 y un dron de vigilancia marítima con capacidad para operar de noche.

Tras varias horas sin resultados, se ordenó la salida desde Montevideo de la Lancha Patrullera ROU 15 “Río de la Plata”, para reforzar la búsqueda de largo alcance, en un contexto donde “las condiciones del mar no eran las más favorables”.

Cerca de las 07.00, esa embarcación logró avistar la moto acuática a 6 millas náuticas de la costa. “Se constató que el motonauta se encontraba en buen estado de salud; manifestó haber sufrido una posible falla mecánica que le impidió mantener la propulsión”, indicaron las autoridades.

Finalmente, Crisci fue escoltado hasta el Puerto de Punta del Este, donde prestó declaración y quedó a disposición para la evaluación médica correspondiente.

En su mensaje oficial, la Armada Nacional destacó “el alto grado de alistamiento, la rápida capacidad de respuesta y la efectiva coordinación operativa” demostradas durante el procedimiento.

Además, subrayó el uso sostenido de medios navales, aeronavales y tecnológicos, aun en un escenario de búsqueda prolongada.

“La Armada Nacional reafirma su compromiso permanente e inquebrantable con la salvaguarda de la vida humana en el mar”, concluyó el comunicado, al remarcar su rol como Autoridad Marítima en aguas jurisdiccionales y en el área SAR asignada a la República Oriental del Uruguay.