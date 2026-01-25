Boca arrancó el Torneo Apertura con un trabajado triunfo ante Deportivo Riestra en La Bombonera + Seguir en









Con un gol de Lautaro Di Lollo a centro de Leandro Paredes, el Xeneize venció 1-0 al Malevo en la primera fecha del Apertura 2026.

Centro de Paredes, cabezazo de Di Lollo: Boca encontró la fórmula de la Coca-Cola.

Boca inició el Apertura 2026 de la Liga Profesional con una victoria trabajada en La Bombonera, donde superó 1-0 a Deportivo Riestra en un partido áspero y con escasas situaciones de gol. El tanto de Lautaro Di Lollo, tras una pelota parada ejecutada por Leandro Paredes, destrabó un encuentro que se le presentó cuesta arriba al local.

Ahora, el Xeneize visitará a Estudiantes el próximo miércoles desde las 22:15, en lo que será otra dura presentación para el arranque del torneo. Por su parte, el Malevo recibirá a Defensa y Justicia este jueves a las 17 horas.

El desarrollo estuvo lejos de ser cómodo para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda, condicionado desde el arranque por la falta de delanteros naturales, lo que obligó a Lucas Janson a ocupar el rol de referencia ofensiva sin lograr gravitar. A eso se sumó el planteo físico de Riestra, que buscó incomodar de manera constante a Paredes, eje del juego xeneize.

Aun así, el capitán logró administrar la pelota y darle fluidez a la circulación, apoyándose en las proyecciones de Lautaro Blanco y Juan Barinaga, quienes asumieron protagonismo ofensivo durante la primera mitad, incluso por encima de Zeballos y Velasco. Las mejores aproximaciones llegaron a partir de centros al área: Di Lollo tuvo dos chances claras de cabeza y Belmonte exigió una gran atajada de Nacho Arce, tras un envío preciso de Barinaga.

El complemento mostró a un Boca todavía más previsible. Los ingresos de Aguirre y Zufiaurre por Velasco y Janson no modificaron el desarrollo ni la forma de atacar. De hecho, el único remate al arco del local en toda la segunda parte fue el que terminó en gol: a los 31 minutos, Paredes puso un centro exacto y Di Lollo ganó en lo alto para marcar el 1-0.

Con la ventaja, Boca retrocedió y apostó a sostener el resultado. Riestra fue con lo que tuvo y generó su única situación clara con un remate de Alexander Díaz, que obligó a una intervención decisiva de Agustín Marchesín. En el cierre, el visitante incluso llevó a su arquero al área en una pelota parada, pero el Xeneize resistió con todos sus jugadores defendiendo y selló un triunfo tan valioso como sufrido en el estreno del torneo.