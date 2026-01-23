Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este tras meterse al mar con una moto de agua + Seguir en









El hombre desapareció el jueves y se inició un gran operativo de búsqueda en las costas de Punta del Este. Sin embargo, fue localizado en buen estado de salud.

El hombre había salido a bordo de un vehículo color amarillo y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades. Google Maps

Un argentino de 58 años que había desaparecido en Uruguay tras meterse al mar con una moto de agua fue finalmente encontrado con vida. Había desaparecido el jueves por la noche y fue localizado en buen estado de salud esta mañana.

Luego de un intenso operativo de emergencia durante la noche del jueves en las costas de Punta del Este, Daniel Crisci (58) fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay a Telenoche.

Encontraron al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este La información publicada por el medio local Cadena del Mar indicó que Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades.

La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró el operativo de búsqueda, con dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones para el rastreo nocturno. Durante la noche, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha.

Si bien en principio se negó a abordar la embarcación para trasladarlo a tierra firme, Crisci finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.

