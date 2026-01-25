La pareja que desafió todas las estadísticas y ganó por segunda vez un premio de millones + Seguir en









Estas dos personas han demostrado tener más suerte que ninguna, al lograr conseguir una importante cantidad de dinero rápidamente en dos ocasiones.

Tuvieron una suerte que desafío a los estudios, debido a la improbabilidad de la situación. The Mirror

Ganar millones de dólares en la lotería es la manera más rápida de hacerse multimillonario, pero no por eso la más fácil. El porcentaje de afortunados es muy bajo y muchas veces los premios pueden repartirse si hay muchas coincidencias, aunque existen casos increíbles de quienes son tocados por la varita en más de una ocasión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien el dicho de que Dios tiene a sus favoritos suele usarse desde la envidia, aquí aplica a la perfección. Una pareja ya había obtenido un premio de siete cifras en el pasado y, contra todo pronóstico, pudo gozar nuevamente de ser la gran ganadora de un pozo muy acaudalado.

Pa Media La pareja ha demostrado tener un exceso de suerte. Pa Media Dos veces el premio millonario: quién es la pareja más afortunada Richard Davies, de 49 años, y Faye Stevenson-Davies, de 43, ganaron por primera vez un premio de siete cifras en junio de 2018 a través del EuroMillions Millionaire Maker. En aquel momento, la noticia llamó la atención no solo por el monto obtenido, sino también por el perfil bajo que mantuvieron tras el golpe de suerte.

La segunda victoria llegó el 26 de noviembre, cuando acertaron cinco números principales y la bola extra en un sorteo del Lotto. Según datos del operador de la Lotería Nacional, la probabilidad de que una misma pareja logre ambos premios supera los 24 billones a uno, una cifra que los ubica como un caso prácticamente único dentro del sistema de sorteos.

A diferencia de la primera vez, el premio no fue resultado de una elección directa de números. Richard explicó que el proceso incluyó una cadena de cuatro sorteos consecutivos, habilitados por “Lucky Dip” gratuitos que se activan al acertar combinaciones mínimas, hasta desembocar finalmente en el sorteo ganador.

Pese a haber ganado alrededor de dos millones de libras en total, la pareja mantuvo su rutina habitual. Richard colabora en un refugio para personas sin hogar y realiza trabajos como repartidor, mientras que Faye participa como voluntaria en una cocina comunitaria y brinda apoyo en iniciativas vinculadas a la salud mental. Según contaron, el dinero no modificó su vínculo con la comunidad ni su forma de vida, y planean tomarse tiempo antes de decidir qué harán con esta nueva ganancia.

Temas Millones