Punta del Este, imán del mercado inmobiliario premium: dónde se invierte, precios y por qué capta capitales argentinos

Entre torres de lujo, edificios y barrios privados, el principal balneario uruguayo concentró más de 5,5 millones de m2 en los últimos años. Valores que escalan según zona y unidad.

Cipriani Ocean Resort & Residences, en Playa Brava: el megaproyecto ya en obra combina hotel cinco estrellas, casino y torres residenciales de alta gama en una de las zonas más exclusivas de Punta del Este

Punta del Este consolida su lugar como uno de los mercados inmobiliarios premium más dinámicos de América del Sur a pasos del mar. Lejos de tratarse solo de un destino turístico estacional, el principal balneario uruguayo sostiene un proceso de expansión sostenida, con miles de metros cuadrados en obra, nuevos formatos residenciales y una fuerte presencia de capitales argentinos que encuentran en esta plaza estabilidad , previsibilidad y resguardo patrimonial.

El fenómeno no se limita a la franja costera más conocida. El crecimiento se extiende a lo largo de todo el departamento de Maldonado, con desarrollos que avanzan desde el área del aeropuerto internacional hasta José Ignacio, e incluso hacia zonas tradicionalmente más residenciales. Así lo describió Javier Sena , vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este–Maldonado, quien aportó cifras que dimensionan el volumen del proceso.

“En los últimos siete años se presentaron más de 5,5 millones de m2 de construcción en todo el departamento, con una inversión directa que supera los u$s12.000 millones”, explicó.

Según detalló, la actividad no se concentra en un único punto, sino que se distribuye entre zonas de baja, media y alta densidad, con edificios, casas, chacras y proyectos de vivienda social que amplían la base del mercado.

Ese mix resulta clave para entender la profundidad del fenómeno. Sena señaló: “Hoy existe una diversificación real del producto. Se construyen unidades suntuosas, pero también vivienda social y desarrollos orientados a la clase media, lo que aumenta la capacidad de acceso y sostiene la demanda”.

Punta del Este Construcción Avenida Chiverta El proyecto Torres del Este que se levanta con vista a la Mansa y a la Brava sobre la Avenida Chiverta en Punta del Este

En ese sentido, destacó la salida al mercado de unos 3.000 lotes en todo Maldonado, destinados a la construcción de viviendas unifamiliares.

El perfil del inversor y el peso argentino

El protagonismo argentino se mantiene como una constante del mercado esteño. De acuerdo con estimaciones del sector, entre el 50% y el 55% de las operaciones de compra de viviendas en Maldonado corresponden a compradores argentinos. Los uruguayos representan entre el 25% y el 35%, mientras que el resto se reparte entre inversores de otros países de la región y algunos capitales extra regionales.

“Argentina sigue siendo el país con mayor cantidad de compradores. Son inversores que eligen Punta del Este como resguardo de valor, segunda residencia o activo para renta”, explicó Sena.

11 alta Signature at the Sea- CRIBA Signature by the Sea: living y comedor integrados, con diseño contemporáneo y grandes superficies vidriadas que priorizan luz natural, vistas abiertas y continuidad espacial

A diferencia de otros ciclos, el interés no se limita a la temporada alta, sino que se sostiene durante todo el año, con una mirada de mediano y largo plazo.

Uno de los factores centrales que explica esa preferencia es la estabilidad institucional de Uruguay. Sena afirmó: “Es un país previsible, con reglas claras que se mantienen más allá de los cambios de gobierno. El inversor no siente incertidumbre para ingresar o retirar capital”.

A eso se suma un marco jurídico sólido y una economía que evita sobresaltos bruscos, atributos muy valorados por el capital extranjero. Más lo natural, playas y mar.

Dónde se construye hoy el premium

La expansión inmobiliaria muestra distintos polos de desarrollo. Según Manuel Valdez, director comercial de CRIBA, la mayor concentración de obras se localiza en La Brava, Playa Mansa, Manantiales y José Ignacio, con una extensión progresiva hacia Rincón del Indio y áreas de Maldonado vinculadas a la residencia permanente.

“El foco de actividad responde a la disponibilidad de tierra, a procesos de renovación urbana y a una demanda regional sostenida”, explicó Valdez.

Punta del Este Edificio Cipriani El gran avance de viviendas premium se orienta hacia la Playa Mansa, sobre la rambla Claudio Williman: con desarrollos frente al mar y vistas abiertas al oeste CRIBA

Antiguos lotes o viviendas unifamiliares dan paso a edificios de mayor densidad, especialmente en corredores donde la normativa urbana habilita desarrollos en altura.

Las cifras reflejan la magnitud del proceso. En la actualidad, el sector estima entre 90 y 120 edificios en distintas etapas de obra en Punta del Este y su área de influencia directa. El volumen activo ronda entre 1 y 1,5 millones de m2 en ejecución hoy, con predominio de vivienda colectiva destinada tanto a uso residencial como a inversión para renta anual o temporaria.

Alejandra Covello, directora de Covello International, aportó una mirada complementaria sobre la geografía del crecimiento. “Punta del Este se expande a lo largo y a lo ancho. Hay proyectos desde la zona del aeropuerto hasta más allá de José Ignacio”, explicó.

Esa expansión incluye desarrollos de escalas muy distintas, desde edificios de 2.000 m2 hasta megaproyectos icónicos.

Valores, tipologías y rangos de precios

El mercado premium presenta una amplia dispersión de precios, condicionada por ubicación, calidad constructiva, vistas y servicios. En términos de costo de construcción, Sena detalló que la vivienda social se mueve entre u$s800 y u$s1.000 por m2, mientras que la vivienda media oscila entre u$s800 y u$s1.300 por m2, tanto en casas como en departamentos.

6 de Aydy Grill Edificio en construcción en Parada 6 de Aidy Grill, una de las zonas que concentra nuevos desarrollos residenciales premium en Punta del Este

En el segmento más alto, los valores de construcción se ubican entre u$s1.200 y u$s2.000 por m2, sin contar el costo del terreno ni la infraestructura asociada, que varía según el proyecto y los estímulos fiscales vigentes. “Cada edificación tiene su propia ecuación”, aclaró Sena.

En precios de venta, el abanico se amplía aún más. Covello detalló que existen productos con tickets iniciales de u$s170.000 en zonas como Punta Ballena, con unidades de uno y dos dormitorios, mientras que en la Brava los valores escalan de manera significativa.

Covello agregó: “En el proyecto Cipriani, los departamentos parten desde u$s1,7 millones y llegan hasta u$s7 millones, con operaciones incluso por encima de esos valores en penthouses”.

Punta del Este Propiedades Fendi y Venetian Fendi Château Residences, frente a Playa Mansa, con servicios premium y vistas al mar, a la izquierda. Y Venetian Luxury Residences, complejo residencial con amenities de nivel internacional y formato resort Covello International

En términos de precio por m2, los valores arrancan en torno a u$s3.000 y alcanzan los u$s11.000 en desarrollos emblemáticos como The Rock, en La Brava, obra del arquitecto Carlos Ott. Otros proyectos boutique de lujo, como ELLEVA, se ubican alrededor de u$s5.500 por m2, según precisó la ejecutiva.

Qué buscan los compradores argentinos

Más allá del precio, los argentinos priorizan atributos que combinan memoria afectiva, calidad de vida y potencial de renta. “Muchos compradores eligen zonas donde pasaron sus vacaciones de infancia, como la Mansa, la Brava o la Península”, explicó Covello.

Esa conexión emocional se traduce en decisiones de inversión que trascienden la lógica puramente financiera. La Península, en particular, recuperó protagonismo como centro urbano, con proyectos que apuntan a un estilo de vida caminable, cercano a servicios, gastronomía y comercios.

FARO_15 Render del proyecto Faro Seaside Residences, desarrollo residencial de baja densidad en José Ignacio, construido por CRIBA, con foco en naturaleza, diseño y vida todo el año

Edificios como Esteño reflejan esa tendencia, con unidades de uno a tres dormitorios y un fuerte foco en amenities y paisajismo integrado a la arquitectura.

En paralelo, crece el interés por barrios privados y urbanizaciones cerradas, un formato que hasta hace pocos años no se encontraba habilitado en la región y que hoy se convierte en un “must” para determinados perfiles. Estos desarrollos captan a familias y residentes permanentes que priorizan seguridad, verde y mayor superficie.

Amenities, diseño y experiencia

El real estate premium de Punta del Este ya no compite solo por ubicación. Los proyectos suman una propuesta integral que busca replicar estándares de hotelería de alto nivel. Lobbies de doble altura con obras de arte, spas, piscinas climatizadas, gimnasios, coworkings, business centers, canchas de pádel y tenis, parrilleros con terrazas equipadas y hasta servicios poco convencionales como lavaderos de mascotas forman parte del nuevo inventario.

“Lo más demandado hoy son las piscinas cubiertas para nadar durante todo el año”, destacó Covello. La posibilidad de uso permanente se vuelve clave en un mercado que deja atrás la lógica puramente estacional.

01 alta Signature at the Sea- CRIBA Signature at the Sea, edificio boutique en construcción frente al mar, con unidades de diseño contemporáneo y amplios balcones.

Desde la mirada constructiva, CRIBA participa en algunos de los desarrollos más relevantes del momento. Valdez detalló el avance de Cipriani Ocean Resort, con la finalización del hotel, el centro de convenciones y el casino, junto con la estructura de la primera torre residencial. También mencionó la entrega de unidades en Signature by the Sea y el inicio de Faro Seaside Residences en José Ignacio, un proyecto de unidades exclusivas con fuerte impronta arquitectónica.

Mercado que madura

La combinación de estabilidad macroeconómica, reglas claras, diversidad de producto y demanda regional consolida a Punta del Este como un mercado inmobiliario maduro. La flexibilidad de uso, que permite habitar, alquilar o mantener como reserva de valor, amplía el universo de compradores y mejora la liquidez de los activos.

“El respaldo del desarrollador, la previsibilidad de plazos y la transparencia del proceso resultan centrales para el inversor”, concluyó Valdez. En ese contexto, la trayectoria y la confianza se convierten en activos tan relevantes como la ubicación o el diseño.