El 17% de las personas con síndrome de Down no ingresó al sistema educativo

El 43% de las personas con síndrome de Down mayores de 12 años aun no ingresó al secundario. Mientras que el 17% de entre 3 y 16 años no lo hizo en el sistema educativo, según un relevamiento que hizo la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) en ocasión del Día Mundial que se conmemora este lunes.