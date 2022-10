"Me veo como un caballo": un terrible tratamiento que no resultó como pensaba

“Esperaba que se vieran como mis dientes naturales, solo que más blancos. 180 libras para parecer un maldito caballo, ni siquiera puedo hablar”, dijo Lauren a modo de decepción. En tanto, agregó: "Se veían muy mal y no se parecían en nada a las reseñas que ya había visto, así que me decepcionó mucho".

Repercusiones en TikTok

“Te lo mereces”, “¿Qué te esperabas al pagar solo 180 libras?”, ¿De quién es ese caballo?”, “¿Cuándo es la carrera de caballos?”, “Oh no, parece la máscara de Jim Carrey”, fueron algunos de los comentarios.

"¡Need That Smile son baratos como el infierno! ¡Paga las 400 libras (es decir 2.220.000 pesos aproximadamente) de otras empresas, hay una razón, esto son solo 180 libras, créeme que he cometido el mismo error", dijo una persona, al especificar sobre su tratamiento

Lauren compró el tratamiento en oferta en Need that Smile, lo que se traduce a español como “necesitar esa sonrisa” y esperaba que le dieran una imagen natural. Por eso cuando presenta el resultado Lauren dice con sinceridad en el video “Need that Smile, no, no necesito esta maldita sonrisa, eso es seguro”.